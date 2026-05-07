NA POVIJESNOM MINIMUMU

Slobodni pad: Trump zapeo u 'močvari Irana', gubi sve skupine birača

Autor
Dino Brumec
07.05.2026.
u 18:39

Postotak Amerikanaca koji podržavaju Trumpove odluke vezane za imigraciju pao je za 10%, na temi vanjske politike 6%, a u pogledu ekonomije 13%. Popularnost mu je pala među svim kategorijama birača

Američki predsjednik Donald Trump nikada u svojoj političkoj karijeri nije bio manje popularan. CNN-ova anketa objavljena ovih dana pokazuje da ga podržava 35% Amerikanaca, i to samo šest mjeseci uoči izbora za Kongres koje bi Amerikanci mogli shvatiti kao referendum o predsjedniku i potencijalno mu okrenuti palac dolje, barem ako su današnje ankete precizne. Rat u Iranu i rast cijena goriva u Americi zbog tog sukoba izrazito su nepopularni u široj američkoj javnosti, ali nije to jedini faktor zbog kojeg predsjednik rapidno gubi popularnost kod kuće.

ICE Iran rejting Donald Trump

Certilian
Certilian
19:06 07.05.2026.

hoće to tako.. kada se bira priglupi komedijaš...

mladen111
18:46 07.05.2026.

Za ovakvog neuračunljivog narcisoidnog divljaka 35 % potpore je ogroman broj.

Foton
19:02 07.05.2026.

Konacno i oni manje obrazovani pocinju uvidjati tko je i sto Trump. Nesposoban predsjednik okruzen trecerazrednim poltronima. I neuravnotezen, carine 100%, carine 0%, blokada Irana da, blokada Irana ne itd. Ali odlican kad se radi o zgrtanju novca, on i obitelj ce biti milijarde dolara bogatiji od njegovog predsjednistva. Sukob interesa, ha, ha, ne vredi za njega

