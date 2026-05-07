Merzova poruka odjeknula Njemačkom: 'Mi rođeni nakon Drugog svjetskog rata, dosad smo jednostavno imali sreće'

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je kako Njemačku očekuju duboke promjene te upozorio da zemlja ulazi u razdoblje ozbiljnih reformi i velikih globalnih izazova. Na gospodarskoj konferenciji u Sjeverna Rajna-Vestfalija naglasio je da se država istodobno suočava s međunarodnim gospodarskim poremećajima i dugogodišnjim unutarnjim problemima.

"Svjedočimo dubokom povijesnom zaokretu kakav svaka generacija doživi tek jednom", izjavio je Merz, dodajući kako će posljedice tih promjena zahvatiti sve dijelove društva te zahtijevati opsežne reforme.

Germany's Chancellor Merz:



We are witnesses to a profound historic rupture — the kind every generation experiences once in its lifetime.



We, the people born after the Second World War, were simply lucky until now.



But now, 80 years after the end of the Second World War, we are… — Clash Report (@clashreport) May 6, 2026

Kancelar smatra da Njemačka ne prolazi kroz prolaznu krizu, nego kroz povijesnu prekretnicu. "Mi, koji smo rođeni nakon Drugog svjetskog rata, dosad smo jednostavno imali sreće. Ali sada, 80 godina nakon završetka rata, proživljavamo ono što je iskusila svaka generacija u prošlim stoljećima, a sada je red došao i na našu, iako tek nakon osam desetljeća", rekao je.

Merz je poručio da njegova vlada već provodi reforme te najavio njihovo dodatno ubrzavanje unatoč rastu političkih i društvenih pritisaka.