NOVO RAZDOBLJE

Merzova poruka odjeknula Njemačkom: 'Mi rođeni nakon Drugog svjetskog rata, dosad smo jednostavno imali sreće'

Entrepreneurs' Day of the federal state of North Rhine-Westphalia (NRW), in Dusseldorf
Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Eva Berišić
07.05.2026.
u 17:19

Merz je poručio da njegova vlada već provodi reforme te najavio njihovo dodatno ubrzavanje unatoč rastu političkih i društvenih pritisaka.

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je kako Njemačku očekuju duboke promjene te upozorio da zemlja ulazi u razdoblje ozbiljnih reformi i velikih globalnih izazova. Na gospodarskoj konferenciji u Sjeverna Rajna-Vestfalija naglasio je da se država istodobno suočava s međunarodnim gospodarskim poremećajima i dugogodišnjim unutarnjim problemima.

"Svjedočimo dubokom povijesnom zaokretu kakav svaka generacija doživi tek jednom", izjavio je Merz, dodajući kako će posljedice tih promjena zahvatiti sve dijelove društva te zahtijevati opsežne reforme.

Kancelar smatra da Njemačka ne prolazi kroz prolaznu krizu, nego kroz povijesnu prekretnicu. "Mi, koji smo rođeni nakon Drugog svjetskog rata, dosad smo jednostavno imali sreće. Ali sada, 80 godina nakon završetka rata, proživljavamo ono što je iskusila svaka generacija u prošlim stoljećima, a sada je red došao i na našu, iako tek nakon osam desetljeća", rekao je.

rat svijet Njemačka Merz

