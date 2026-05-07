Putnici s 'ukletog' broda raširili se po cijeloj kugli zemaljskoj: Pod nadzorom su od SAD-a do Singapura

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je u četvrtak da je identificirano pet potvrđenih infekcija među osobama povezanim s brodom za kružna putovanja MV Hondius, dok zdravstvene vlasti u nekoliko zemalja pokušavaju ući u trag kontaktima i obuzdati širenje zaraze. Tri osobe – nizozemski par i njemački državljanin – preminule su otkako je brod prošlog mjeseca isplovio iz Argentine. Prvi sumnjivi slučaj bio je 70-godišnji Nizozemac koji se iznenada razbolio na brodu s povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u trbuhu i proljevom, reklo je južnoafričko Ministarstvo zdravstva za CNN. Preminuo je na brodu 11. travnja.

U međuvremenu, ukupno 146 ljudi iz 23 različite zemlje i dalje se nalazi na brodu pod „strogim mjerama opreza“, priopćio je u četvrtak operater Oceanwide Expeditions. Dok se najmanje 30 putnika iskrcalo na udaljenom otoku Sveta Helena u južnom Atlantiku krajem travnja, a nekoliko kritičnih slučajeva ovaj je tjedan zračnim putem evakuirano u Europu, preostali putnici trebali bi stići na španjolske Kanarske otoke ovog vikenda prije nego što budu prebačeni u svoje matične zemlje.

Nekoliko država već je potvrdilo slučajeve ili nadzor nad osobama povezanim s brodom. U Nizozemskoj se liječe britanski državljanin, 65-godišnji Nijemac i 41-godišnji nizozemski član posade. Dvoje ih je u teškom stanju, dok treća osoba zasad nema simptome, ali prima liječničku skrb. Nizozemske vlasti dodatno istražuju i slučaj žene koja je završila na testiranju u Amsterdamu nakon moguće izloženosti virusu. Prema pisanju tamošnjih medija, riječ je o članici posade KLM-a koja je bila u kontaktu s 69-godišnjom Nizozemkom preminulom prošlog mjeseca u Južnoj Africi. U Južnoj Africi na intenzivnoj njezi nalazi se britanski državljanin koji se razbolio na brodu 27. travnja. WHO navodi da je riječ o drugom potvrđenom slučaju hantavirusa te da mu se stanje popravlja. Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je i jedan putnik koji se vratio u Švicarsku pozitivan na virus te se liječi u Zürichu.

Britanske zdravstvene vlasti objavile su da su dva britanska državljanina koja su se iskrcala na Svetoj Heleni u kućnoj izolaciji iz predostrožnosti, dok se prati još nekoliko osoba povezanih s brodom. U SAD-u zdravstvene službe nadziru troje putnika koji su se vratili kući u Georgiju i Arizonu, a zasad nitko od njih nema simptome. Singapur je također potvrdio da su dvojica muškaraca u šezdesetima u samoizolaciji i podvrgnuti testiranju. Situacija je privukla međunarodnu pozornost jer su se putnici iskrcavali i vraćali u različite države prije nego što je postalo jasno koliki su razmjeri zaraze. Zbog toga su se pojavile i usporedbe s početkom pandemije Covida-19.

Iz WHO-a ipak poručuju da ne očekuju scenarij sličan pandemiji koronavirusa. Naglašavaju da zasad nema dokaza o široko rasprostranjenom prijenosu među ljudima, iako očekuju pojavu novih slučajeva. Izbijanje zaraze povezano je s Andes sojem hantavirusa, rijetkim, ali potencijalno vrlo opasnim virusom koji se u određenim slučajevima može prenositi bliskim kontaktom među ljudima. Još nije poznato kako je točno došlo do zaraze. WHO pretpostavlja da se nizozemski bračni par koji je preminuo zarazio prije ukrcaja na brod, tijekom putovanja po Argentini, Čileu i Urugvaju. Tedros je rekao da su posjećivali područja u kojima živi vrsta štakora poznata kao prijenosnik virusa. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da hantavirus ima inkubaciju od jednog do šest tjedana, što znači da su se simptomi kod nekih putnika mogli razviti tek dugo nakon izlaganja virusu. WHO je priopćio da surađuje s pogođenim državama na međunarodnom praćenju kontakata i nadzoru svih potencijalno izloženih osoba kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. MV Hondius trebao bi stići na Tenerife u nedjelju, potvrdile su vlasti Kanarskih otoka.