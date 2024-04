Iz skladišta ukrao osam bakrenih rasvjetnih stupova pa ih prodao

Da ljudima svašta padne na pamet, svjedoči primjer 58-godišnjaka kojeg je umaška policija prijavila zbog pronevjere jer je ukrao - rasvjetne stupove!? On je zaposlen u tvrtki iz Novigrada, a sumnjiči ga se da je 21. travnja u jutarnjim satima, iz skladišta na području Novigrada, otuđio osam rasvjetnih stupova. Riječ je o stupovima koji su izrađeni od bronce što znači da mu je valjda trebalo i neko vozilo za prijevoz tih stupova, koje je nakon krađe prodao. Kome, u policiji nisu kazali, no naveli su da je vlasnika stupova oštetio za nekoliko tisuća eura.

A za pokušaj krađe bakra, zagrebačka je policija osumnjičila dvojicu mladića u dobi od 20 i 21 godine. Njih su se dvojica 24. travnja u 19.15 dovezla automobilom do hale u mjestu Poljana na području Vrbovca. Hala je u vlasništvu 63- godišnjaka, a mladići su se popeli do prozora koji je od prije bio razbijen. Ušli su u halu s namjerom da ukradu bakar. No dok su to radili uočili su ih policajci. Jedan mladić je pokušao pobjeći, no policajci su ga brzo sustigli, te priveli na policiju radi ispitivanja.

VEZANI ČLANCI: