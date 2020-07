Ivan Račan: Milanović bi da Vlada preciznije uredi ulogu šefa države

Onakav kakav sam bio u kampanji bit ću i predsjednik, govorit ću, pitat ću, sugerirati, davati prijedloge i nadam se da neću iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali. Obećao je to aktualni predsjednik Zoran Milanović u izbornoj noći kada je poručio i kako nema “pretenzija na velevlast, da neće biti zaplotnjaštva, spletki, tajnih dealova ili poslova”.

– Do mene će sve stranke na formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer stranke postoje, jer mi smo višestranačka parlamentarna demokracija. Nije savršeno, ali boljeg od toga nema. Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik Republike tome mora biti brana – kazao je Milanović objašnjavajući kako vidi svoju predsjedničku ulogu. Začinjenu naravno karakterom.

Nebitno je dolazi li ili ne

Ubrzo je sve demonstrirao i u praksi. Prvo je odustao od pompozne inauguracije na Markovu trgu, koju je preselio na Pantovčak i na koju je pozvao samo one koje je doista morao. Uklonio je sve biste iz Ureda predsjednika pa i one prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, napustio je Okučane kada je shvatio da su u protokolu ljudi koji na sebi nose majice s ustaškim pozdravom “za dom spremni”, nikada nije odgovorio je li glasovao na parlamentarnim izborima ili nije, a danas se nema namjeru pojaviti ni na konstituirajućoj sjednici Sabora.

– Razlog da ne dođem nalazi se isključivo u domeni mojeg shvaćanja uloge i položaja Hrvatskog sabora – položaja neovisnosti o predsjedniku. To je sve i to je ujedno afirmativno i dobronamjerno prema Saboru – morao je objašnjavati Milanović svoju odluku nakon što je vijest da ne dolazi u parlament objavljena u medijima. Profesor s Fakulteta političkih znanosti Goran Čular kaže da se oko Milanovićeve namjere da ne dođe na konstituiranje Sabora podigla prevelika buka te da on osobno, koliko god smatra da je irelevantno hoće li Milanović na tu sjednicu doći ili neće, vjeruje da predsjednik to ne radi iz hira.

– Nažalost, nedolaskom neće ni ojačati ni oslabiti parlamentarizam jer za to nije bitno hoće li se u Saboru pojaviti Milanović ili neće, nego je bitno hoće li u saboru biti slučajni prolaznik kao što je, primjerice, Milanović Litre koji navodno ulazi u parlament kao zamjena Ruži Tomašić mimo zakona – kaže Čular, koji naglašava kako se još od 2015. godine u Saboru događa niz toga što je u ustavnom i zakonskom smislu problematično, a preko kojih se olako prelazi.

Show ili principi

Čular kaže kako je jasno da će, nakon 30 godina gledanja jedne prakse, ljudi zauzeti stav o Milanovićevu poteza. Neki će, kaže, reći da opet izvodi show gdje je to najmanje potrebno, a drugi da Milanović ima principe.

– Ono što je sigurno jest to da je već nekoliko puta pokazao da ne uzima stvari zdravo za gotovo. I da je spreman naučeno dovoditi u pitanje, što izaziva rasprave – kaže Čular. Na pitanje je li Milanovićeva krajnja intencija da se uloga predsjednika svede na isključivo protokolarnu i da se u konačnici predsjednika bira u Saboru, što je i bila uvijek Milanovićeva želja, Čular kaže kako predsjednika biraju građani i kako je to teško mijenjati nakon tolikih godina.

– Čak i da Milanović to misli, nisam siguran hoće li mu to uspjeti – kaže Čular. I bivši saborski zastupnik SDP-a, sin prvog predsjednika te stranke koji je Milanoviću u kampanji pomogao da dođe do pobjede, Ivan Račan kaže da Milanović pokazuje da je predsjednik s karakterom koji nema namjeru raditi ono što su radili svi prije njega, pa ni sudjelovati u protokolu konstituiranja Sabora. – Sabor je najlošije ocijenjena institucija u ovoj zemlji i Milanović svojim stavom šalje poruku da se tu nešto mora mijenjati, da Sabor mora postati mjesto koje će građani više cijeniti – kaže Račan. Ne misli da je intencija Milanovića da se nakon njegova mandata dođe do toga da se predsjednik bira u Saboru.

– Imamo politički sustav u kojem izravno biramo predsjednika koji ima ovlasti kakve ima, saborske zastupnike za koje građani ne znaju tko ih zastupa i Vladu koju bira takav Sabor i koja odlučuje o svemu. Zoran Milanović ovime traži i da Vlada preciznije uredi ulogu šefa države – naglašava Račan.

