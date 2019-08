Ivan Anušić: Kampanju nam neće diktirati protukandidati

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić danas bi na Predsjedništvu HDZ-a trebao biti potvrđen kao voditelj stožera aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u borbi za njezin drugi mandat na čelu države. Glasnogovornik kampanje bit će Zoltan Kabok, koji je početkom ove godine, podsjetimo, postao glasnogovornikom HDZ-a.

Kampanju će, pak, voditi tim od tridesetak najužih suradnika – zaduženih za kreiranje strategije, marketing, medije i odnose s javnošću...

Na tom su popisu, doznajemo, i stručnjaci koji imaju već podosta iskustva u vođenju kampanja. Iako imena još nisu poznata, kao jedan od ljudi u stožeru spominje se i Ivo Ivančić, direktor Veleučilišta Vern i bivši zastupnik HDZ-a koji, kako doznajemo, razgovor s predsjednicom nije obavio, ali je spreman na ulogu u stožeru ako ga predsjednica u stožer i pozove. Međutim, doznajemo, samo na dio radnog vremena jer nema namjeru napuštati svoje radno mjesto na Vernu.

Gdje će biti stožer, još nije poznato, no logično – neće biti na Pantovčaku jer na Pantovčaku ne može ni biti.

Šteta zbog intervjua?

– Disperzirat će se to onda, naravno, na cijelu Hrvatsku, svaka županija i grad imat će svoju obavezu, svoj stožer, izborne i predizborne aktivnosti, kao i u svim dosadašnjim izborima – započinje Ivan Anušić, koji je i čelnik osječko-baranjskog HDZ-a.

Još se definiraju sadržajni obrisi i strategija, ali predsjednica će se u kampanji, otkriva nam on, svakako fokusirati na demografiju i mlade, zatim vanjsku politiku te jačanje hrvatskih institucija.

Foto: VERN

Na upit kako će se pak suprotstaviti glavnim konkurentima, pa tako i Miroslavu Škori, s kojim se već i u pretkampanji “zaoštrio” odnos, Anušić ne otkriva sve karte.

– Što se tiče same taktike, u ovome trenutku ona glasi: ne obaziremo se na druge i ne vodimo našu kampanju onako kako bi to možda željeli protukandidati. Naša će kampanja, i do sada je to već dokazano, a tako će se nastaviti i kad ona službeno započne, biti afirmativna, okrenuta budućnosti, kao što je to bilo i svih pet godina mandata Kolinde Grabar-Kitarović. Tu nema nikakve dileme, niti ćemo imati problem s tim tko nam je protukandidat niti ćemo se prilagođavati njihovoj taktici. Neka se oni prilagođavaju našoj taktici – poručuje Anušić.

Da će u utrku za drugi mandat, Kolinda Grabar-Kitarović prvi je put javno i izravno obznanila u nedavnom intervjuu u kontroverznom Hrvatskom tjedniku. Nije to najbolje, ispostavilo se, odjeknulo u stranačkim krugovima, a je li joj naštetilo u kampanji?

– Taj je intervju, u svakome slučaju, izazvao puno polemike, i na lijevoj i na desnoj sceni. Je li joj naštetio, vidjet ćemo u budućnosti, ali mislim da nije. Svake novine, pa tako i Hrvatski tjednik, su novine, i na neki način predsjednica kao javna osoba ima obvezu dati intervju i informacije koje javnost od nje traži. U ovom slučaju to je bilo u Hrvatskom tjedniku, drugi će put biti u Večernjem listu, treći put u nekom trećem mediju i tako dalje – odgovara on.

Bez obzira na kritike koje je predsjednica upućivala Vladi Republike Hrvatske u ne tako dalekoj prošlosti, Anušić tvrdi da je njezin odnos s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem “sasvim korektan” te da su njihove navodne nesuglasice “napumpane i dignute u nebesa”.

– Na razini i premijera i predsjednice nema nikakvih otvorenih pitanja, stvarno!

Na kraju krajeva, da postoji bilo kakav problem, niti bi Kolinda Grabar-Kitarović bila naš kandidat niti bi se to razvijalo u smjeru u kojem se razvija. Oni razgovaraju, dužnosti i ovlasti, kao i odgovornost premijera i predsjednice su potpuno različite i naravno da tu ima raznih promišljanja i razmišljanja, ali ništa što bi se moglo nazvati problematičnim, sukobom ili nerazumijevanjem. Apsolutno je sve pod kontrolom – ističe.

Što se tiče službene objave kandidature za predsjednicu, Anušić kaže da će Kolinda Grabar-Kitarović to učiniti u rujnu.

– Još imamo dosta toga za napraviti i onda ćemo istaknuti kandidaturu – zaključuje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

I naš izvor iz HDZ-a blizak predsjednici govori o gotovo idiličnim odnosima između predsjednice i premijera te naglašava da su i Ivan Anušić kao šef stožera i Zoltan Kabok kao glasnogovornik kampanje najbolji dokaz da HDZ sto posto stoji iza kandidature aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Idilični odnosi

– To sve pokazuje da nema nikakvih problema ni neslaganja na relaciji predsjednica – premijer. Nitko više od premijera ne podržava predsjednicu u njenoj kandidaturi za novi mandat jer njena pobjeda na izborima je i njegova pobjeda. Uostalom, sve se i dogovara zajednički – kaže naš izvor blizak predsjednici.

Dodaje i kako se ne boji ni moguće “prljave” kampanje koju je svojedobno najavljivao i bivši predsjedničin savjetnik Vladimir Šeks kada je sam na televiziji kazao kako bi se “njoj moglo prišiti nešto što bi je moglo kompromitirati... motaju se neke priče”.

– Nema ničega kompromitirajućeg za predsjednicu, baš ničega – kaže naš izvor.