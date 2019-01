Ivan Đakić priveden zbog govora mržnje, iščlanio se iz HDZ-a

Na obavijesni razgovor u zgradu Policijske uprave Virovitičko-podravske u utorak je priveden 22-godišnji Ivan Đakić, sin saborskog zastupnika Josipa Đakića, neslužbeno zbog govora mržnje na društvenim mrežama. Josip Đakić u utorak je najoštrije osudio objavu svojega sina na privatnome Facebook-profilu te se ispričao i izrazio žaljenje zbog "sramotne i uvredljive objave slike i teksta”, a njegov sin ujutro se iščlanio iz HDZ-a, što otac smatra priznanjem velike pogreške te shvaćanjem težine nemilog čina.

"U povodu sramotne i uvredljive objave slike i teksta na privatnom Facebook-profilu člana HDZ-a i moga sina Ivana Đakića, izjavljujem da najoštrije osuđujem svako takvo djelovanje bilo kojeg člana HDZ-a, pa i mog sina te se ispričavam i izražavam žaljenje zbog nemilog događaja i nepromišljenog postupka ovog mladog čovjeka, koji nije odgojen da bi mrzio ili da bi širio govor mržnje”, stoji u reakciji Josipa Đakića na sinov postupak, a poslanoj Hini.

Dvadesetdvogodišnji Ivan Đakić u ponedjeljak je na svome Facebook-profilu postavio šokantnu fotografiju osobe s ustaškim znakovljem koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama. Uz fotografiju je napisao "Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan božić". Tu je objavu Ivan Đakić vrlo brzo obrisao te se ispričao "svima koje je uvrijedio”.

U ponedjeljak navečer HDZ je najoštrije osudio takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu nesnošljivost, najavivši da će protiv Ivana Đakića pokrenuti stegovni postupak.

Ivan Đakić u utorak se iščlanio iz HDZ-a u svome stranačkom ogranku u Virovitici, potvrđeno je Hini, a njegov otac, koji je i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, smatra to činom priznanja pogreške.

"Njegovo današnje istupanje iz stranke smatram činom priznanja ove velike pogreške te shvaćanja težine ovog nemilog čina”, stoji u reakciji Đakića poslanoj Hini.

Objavu je osudio HDZ, kao i SDSS-ovi zastupnici Milorad Pupovac i Boris Milošević na današnjoj konferenciji za medije.

– Riječ je o veličanju jednog od zločinačkih režima koji su počinili zločin genocida i o vrijeđanju žrtava tog genocida. Odredbama kaznenog zakona i ta vrsta kaznenog djela kažnjiva je kaznom do tri godine zatvora – rekao je Pupovac.

– Više nemam povjerenja u to da će nadležne institucije odraditi to na što ih zakon obvezuje. A zakon ih obvezuje da ovakva kaznena djela sankcioniraju po službenoj dužnosti. Do sada, nažalost, to se nije događalo – rekao je Pupovac.

Boris Milošević rekao je da cilj Đakićeve objave nije bio samo uvrijediti i poniziti nego i negirati pravo na ravnopravnost i jednakost te da je Đakić poticao na nasilje gnjusnom i ružnom porukom.

