Hrvatski politički vrh iz BiH: Oluja je promijenila tijek rata i donijela mir

Vojno-redarstvena operacija Oluja nije bila samo odlučujuća pobjeda u Domovinskom ratu i temelj slobode Hrvatske nego i prekretnica rata u Bosni i Hercegovini koja je otvorila put uspostavi mira u Daytonu u studenom 1995., izjavili su hrvatski politički predstavnici iz BiH.

Izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH, koji okuplja hrvatske stranke, sudjelovalo je u Kninu u obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Oluje. Predsjednik HNS-a Dragan Čović istaknuo je da je Oluja simbol slobode, zajedništva i snage hrvatskih branitelja i da je promijenila odnos snaga na ratištima u BiH.

„Ta pobjeda imala je snažno značenje i za Bosnu i Hercegovinu, osobito za hrvatski narod koji je u najtežim godinama dijelio istu borbu, žrtvu i nadu“, priopćio je Čović. Čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović je istaknuo da je Oluja dala presudan doprinos uspostavi mira i stvaranju uvjeta za završetak rata u BiH.

„Oluja nije samo veličanstvena vojna pobjeda, nego trajni simbol hrabrosti, zajedništva i nepokolebljive odlučnosti hrvatskih branitelja. S posebnim poštovanjem prisjećamo se i nemjerljivog doprinosa Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su, rame uz rame s hrvatskim braniteljima, sudjelovali u obrani hrvatskog naroda i stvaranju mira“, rekao je Cvitanović.

Nakon Oluje stvoreni su uvjeti za oslobodilačke operacije Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane u BiH. U operaciji Maestral, provedenoj u suradnji s s bošnjačkom Armijom BiH, oslobođeno je veliko područje zapadne Bosne, a u akciji Južni potez snage HV-a i HVO-a stigle su nadomak Banjoj Luci. Ti su vojni uspjesi prisilili srpsku stranu u BiH na pregovore i otvorili put sklapanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.