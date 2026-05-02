Gdje se skrivao Pavlek? Turudić otkrio detalje: 'Bilo je osoba s kojima je on bio u kontaktu...'

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu. To je potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Trebao bi biti izručen Hrvatskoj, a kada će se to dogoditi, ovisi o Pavleku i tome pristaje li ili ne na izručenje te hoće li se žaliti na taj zahtjev, pa će tako i procedura biti brža ili pak sporija, pisao je Večernji list. Uhićenje prvoosumnjičenog u aferi teškoj čak 30 milijuna eura rezultat je zajedničke akcije MUP-a i kazahstanska policije s obzirom na to da je Pavlek, nakon što je napustio Istanbul, u kojem je bio u trenutku izbijanja afere, lociran u Kazahstanu. Nije odsjeo u hotelu, već na privatnoj lokaciji izvan glavnoga grada.

A kako je došlo do uhićenja Pavleka otkrio je za Dnevnik Nove TV glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

"Prvenstveno želim naglasiti da je bila sjajna suradnja između nadležnih sigurnosnih agencija, između Ministarstva unutarnjih poslova i DORH-a, kao i s kolegama s druge strane, iz Kazahstana i prije toga u Turskoj. Upravo zahvaljujući toj besprijekornoj suradnji u koordinaciji smo uspjeli ono što smo htjeli napraviti", kazao je. Turudić je rekao da mu se jedno kraće vrijeme izgubio trag, ali je identificiran i znali su da se nalaazi u mjestu Almata.

Potvrdio je da je bio u privatnom apartmanu. Na pitanje zašto je izabrao Kazahstan, Turudić je rekao: "To još ne znamo čvrsto, bilo je osoba s kojima je on bio u kontaktu, kakva je to vrsta kontakta bila ne znamo još pouzdano, ali nam je to manje važno jer smo mi zapravo jako brzo njega identificirali i došli smo do rješenja o izručenju."

"Dakle, bio je u Turskoj, u Istanbulu, u jednom hotelu, Bešiktaš se zove kvart, da bi se izručio Hrvatskoj njemu su izuzeti razni dokazi, ali nije mu putovnica mogla biti oduzeta zbog toga što rješenje o ekstradiciji nije bilo pravomoćno. To je bilo u vrijeme vikenda, mislim da je trajalo od petka do nedjelje, dok turski sud nije donio rješenje, on je u međuvremenu odletio u Dubai, bio je na međunarodnom terminalu u Dubaiju, iz Dubaija je odletio u Kazahstan", rekao je Turudić za Dnevnik.hr. Dodao je da ne zna točno koliko je bio u Kazahstanu, ali negdje otprilike 10-15 dana.

"Ako pristane bit će sljedeći tjedan izručen, ako pristane dragovoljno, ako ne - onda kad potroši sva pravna sredstva, to može trajati i mjesecima", kazao je Turudić.

Na pitanje provode se izvidi i protiv drugih sportskih saveza i jesu li u međuvremenu dobili možda više kaznenih prijava, potaknutih ovim aferama, Turudić je rekao: "Jesmo, jako puno dobivamo, dobivamo dnevno i anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave, svugdje, jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne, nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama".

Podsjetimo, Interpolova tjeralica protiv Pavleka raspisana je krajem ožujka, kada je i javnost doznala za razrađenu shemu po kojoj je ekipa na čelu s V. Pavlekom iz saveza izvukla silne milijune tijekom zadnjih dvadesetak godina. Teško je procijeniti što će Pavlek raditi, hoće li koristiti određena pravna sredstva, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, a koliko, ovisi o tome koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu – rekao je ministar Habijan i dodao da je ključno da je Pavlek uhićen te da Hrvatska očekuje njegovo izručenje nakon što se formalno-pravni postupci dovrše. Habijan je kazao da je početkom travnja iniciran postupak njegova uhićenja i izručenja, a nakon što su vlasti utvrdile gdje se Pavlek nalazi.