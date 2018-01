Istanbulska konvencija 2018.?

Iako je premijer Andrej Plenković jučer na saborskom aktualcu rekao kako će Vlada do kraja mandata razriješiti sve prijepore proizašle iz Istanbulske konvencije, u Vladi smo na naš upit ipak dobili odgovor da će to biti ove godine. To bitno mijenja situaciju jer prema prvoj izjavi ratifikacija Istanbulske ne bi se dogodila do kraja mandata, a prema odgovoru iz Vlade, bila bi moguća ove godine. Taj se termin poklapa sa zahtjevima HNS-a, HDZ-ova partnera u Vladi, koji inzistira da se do ljetne saborske stanke ratificira konvencija kojoj je cilj sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama.

Prvo rasprava u HDZ-u

U HNS-u pak kažu da im Plenković nije obećao ratifikaciju do ljeta, ali ponavljaju da će oni uporno “gurati” da to tako bude. Prije nego što ratifikacija Istanbulske dođe u Sabor, Plenković mora provesti raspravu u HDZ-u jer je obećao tematsku sjednicu Predsjedništva o toj temi zato što nisu svi HDZ-ovi zastupnici voljni podržati ratifikaciju. Iako se konvencija tiče sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, dio HDZ-ovih zastupnika, kao i konzervativne udruge, problematiziraju pitanje roda, odnosno tvrde da Istanbulska konvencija nameće rodnu ideologiju. Na sjednici Predsjedništva koju je HDZ imao u ponedjeljak, baš s povodom nove sjednice Sabora, ni jednom riječju nije spomenuta Istanbulska. Iako su na tom Predsjedništvu spominjani neki zakoni koji slijede na ovoj sjednici Sabora, Plenković članovima Predsjedništva nije najavio ratifikaciju konvencije koja je podijelila javnost niti je spomenuo kada će biti tematska sjednica Predsjedništva. – O ratifikaciji Istanbulske razgovarali smo s ministricom Nadom Murganić i ona je za ratifikaciju, ali problem je Plenković koji je neodlučan zbog situacije u HDZ-u – tvrdi izvor iz vodstva HNS-a.

Plenković je na aktualnom satu u Saboru podsjetio na ulogu HDZ-a u stvaranju Istanbulske konvencije, zatim na svoju izjavu da će konvencija biti ratificirana, ali i da Vlada Zorana Milanovića, koja ju je imala priliku ratificirati, to nije učinila. U HDZ-u, oni koji smatraju da se kroz prizmu borbe protiv nasilja nad ženama u konvenciji provlače svjetonazorska pitanja, kažu da se od HDZ-ovih zastupnika dosad nije tražilo da se izjasne bi li je podržali, ali su uvjereni da bi više od polovice HDZ-ovih zastupnika željelo da se o konvenciji u Saboru ne mora izjasniti. – Znaju da bi na terenu izgubili ako bi zbog stranačke stege, odnosno dogovora morali glasati za njenu ratifikaciju. Smiješno je što HNS-ovci inzistiraju da se ona usvoji do ljeta jer kamo će oni otići? Zar će srušiti Vladu? – podrugljivo se pitao jedan član Predsjedništva HDZ-a.

Ljetos je pak provedeno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (širi naziv za Istanbulsku), no još nije objavljeno izvješće o savjetovanju. Sugovornik iz HDZ-a tvrdi da izvješća nema jer su se tri četvrtine sudionika rasprave izjasnile protiv ratifikacije. I premijer Plenković na neki je način rekao da je pitanje rodne ideologije, koje se pojavilo kao dominatan problem u toj javnoj raspravi, meritum te konvencije bacilo u drugi plan i zaustavilo ratifikaciju.

‘Nema alternative’

HDZ-ovi zastupnici koji se protive ratifikaciji smatraju da Istanbulska neće biti ratificirana tako skoro, a možda ni u mandatu ove Vlade. Napominju da je socijalistička vlada u Slovačkoj odustala od ratifikacije te smatraju da se sve odredbe konvencije koje se tiču zaštite žena mogu implementirati u nacionalno zakonodavstvo, odnosno da već i jesu. U HNS-u pak nemaju dvojbe da konvencija mora biti ratificirana i da joj nema alternative. – Moramo postići suglasje jer nasilju bilo koje vrste ne može biti mjesta u društvu – rekla je potpredsjednica HNS-a Marija Puh.

