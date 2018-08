Ispovijest pretučene Britanke iz Splita: Bila sam gotovo bez svijesti kad su nas izbacili van

Nakon što je Daily Mail objavio fotografije Britanke Laure Denmar koja je pretučena metalnom šipkom nakon što je odbila dodatno platiti smještaj u hostelu tijekom ljetovanja u Split, ona sama je odlučila objasniti što se dogodilo.

U potresnoj ispovijesti Slobodnoj Dalmaciji prepričala je dramatične scene koje su se događale tog kobnog dana.

"Nakon što smo rezervirali dva kreveta u dijeljenoj spavaćoj sobi u hostelu "Julio", stigao nam je e-mail u kojem su bile upute da ključ trebamo pokupiti u hostelu "Ana" koji se nalazi u strogom centru Splita. Nakon dolaska u "Anu" primijetili smo da je u pitanju nečiji stan, nikako hostel, sve je izgledalo potpuno nelegalno. Odmah su tražili da platimo naš boravak u gotovini, a kad smo pitali za ključeve, rekli su nam da nam ne trebaju jer će vrata hostela "Julio" biti otvorena.

Pokazalo se da je jedino što je upućivalo na to da smo na pravome mjestu papir veličine A4 zalijepljen na vratima na kojem je pisalo "hostel", jer smo bili smješteni u visokoj stambenoj zgradi na četvrtom katu u Dubrovačkoj ulici. Po cijelom nevelikom stanu bilo je raspoređeno 30-ak kreveta, čak u kuhinji i na balkonu, a za sve te ljude bila je dostupna samo jedna kupaonica. Nije bilo zaposlenika i bilo je jako prljavo, pa smo se žalili Hostelworldu, no od njih nismo dobili odgovor", započela je studentica iz Londona te nastavlja...

"Na dan našeg odlaska čistačici koja je stigla oko 10 sati, a za koju se pokazalo da je djevojka muškarca koji vodi takozvani hostel, požalili smo se na ono što nas je dočekalo i rekla sam da cijelu situaciju želim prijaviti policiji. Ona je tada zaključala vrata i pozvala vlasnika, koji je vrlo brzo stigao s još jednim muškarcem. Pritisnuli su mojeg dečka uza zid dok me je ona metalnom šipkom udarala po glavi i cijelom tijelu" rekla je Britanka koja tvrdi da je skoro ostala bez svijesti.

"U tom bijesnom naletu zaustavio ju je jedan od gostiju koji je bio u stanu. Bila sam gotovo bez svijesti kad su nas izbacili van. Čim smo izišli na ulicu, ljubazni prolaznici potrčali su do nas te su nazvali policiju i Hitnu pomoć", dodaje te joj nije jasno kako takve osobe u Hrvatskoj mogu raditi bez nadzora.

"Njihovo ponašanje bilo je grozno, ta žena pokušala me je ozbiljno ozlijediti i sve je moglo proći još puno gore. Čudi me što su uopće dobili dozvolu za rad, ako uopće jesu, i zbog čega u Hrvatskoj to nitko ne kontrolira jer puno zarađuju, a u svijet šalju potpuno krivu sliku o vašoj državi", zaključila je Laura za Slobodnu Dalmaciju.

