Ispovijest hrvatskog para: Snimamo porniće i dobro zarađujemo, evo kako je sve krenulo

Žive normalan život, imaju dobro plaćene poslove, no u privatnosti svog doma rade nešto što je većini u Hrvatskoj nezamislivo i još uvijek tabu – snimaju kućne pornouratke. Počeli su sa snimanjem seksa u svojoj sobi, potom su u svoje aktivnosti uključili pojedince i parove, a na kraju zaključili da na tome mogu i dobro zaraditi. Provjereno večeras donosi priču o naizgled uobičajenom paru s vrlo neuobičajenim i unosnim „hobijem“, a za kameru emisije Provjereno koja se emitira večeras su odlučili progovoriti kako bi demistificirali ovu temu.

„Dolaziš od tamo, ja ću raditi kadar tvojih nogu... I onda dižem kadar, ti njega zagrliš, malo ga zajašiš kao da se ljubite... I onda hoću da ti njoj podižeš majicu. Majicu joj gore digneš do tud i onda hoću da gurneš palac između hlačica i gaćica i spustiš joj da joj vidim čipku…“, upute su za snimanje koje daje jedan od glavnih aktera ove priče.

Iako amateri, set za snimanje pripremaju vrlo profesionalno. Nekada sami rade scenarij, a nekada snimaju po željama i to naplaćuju. Filmove plasiraju na specijalizirane web-stranice, a kupci su uglavnom iz inozemstva. Na seks pred kamerama su navikli, kao i na razgovor o tome, ali svjesni su, kažu, da to ne može svatko.

Sve je počelo, pričaju, obostranom željom za mijenjanjem partnera, no ono što bi drugi smatrali preljubom, za njih je stvar međusobnog dogovora. Osobe s istim interesima upoznaju preko društvenih mreža gdje im se javljaju čak i oni, kažu, koji naizgled žive mirnim i obiteljskim životom, a u stvarnosti su drugačiji.

''Ljudi koji su zauzetog bračnog statusa svejedno se žele upuštati u avanture a da to njihov partner zna. Ja tu krećem s otvorenim razgovorom. S moje strane je sve otvoreno. Moj suprug zna gdje sam, s kim sam i što radim. 'Bilo bi odlično da i tvoja supruga to zna', međutim to ne nailazi uvijek na plodno tlo'', kaže sugovornica.

Ne smatraju se perverznjacima niti bolesnicima. Upravo je suprotno, kažu, no svjesni su toga da je takav životni stil u Hrvatskoj i dalje tabu. Uz bračni par za kameru Provjerenog govori i muškarac koji se odazvao na njihov oglas i pridružio im se u snimanju pornouratka, a cijelu priču večeras donosi Provjereno.