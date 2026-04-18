Iran opet uzima kontrolu u Hormuškom tjesnacu: 'Amerikanci nastavljaju svoje piratstvo i pljačku'

Iran je u subotu objavio da je ponovno uspostavio „strogu kontrolu“ nad Hormuškim tjesnacem, jednim od najvažnijih svjetskih energetskih čvorišta, kao odgovor na nastavak američke blokade. Time je poništena odluka donesena samo dan ranije o djelomičnom otvaranju tog vitalnog plovnog puta za globalnu trgovinu naftom, kroz koji prolazi značajan udio svjetskog izvoza energenata.

Stožer Khatam al-Anbiya, ključna operativna struktura iranskih oružanih snaga zadužena za koordinaciju vojnih i logističkih operacija, priopćio je da je „Islamska Republika u dobroj vjeri pristala dopustiti ograničenom broju tankera za naftu i komercijalnih brodova prolazak kroz Hormuški tjesnac“. No, kako se navodi, ta je odluka donesena u nadi da će doprinijeti smirivanju napetosti i očuvanju minimalnog protoka međunarodne trgovine.

„Nažalost, Amerikanci (...) nastavljaju svoje piratstvo i pljačku pod krinkom takozvane blokade“, stoji u priopćenju, uz optužbe da Washington koristi pomorsku nadmoć kako bi vršio politički i gospodarski pritisak na Teheran, dodatno pogoršavajući ionako napetu sigurnosnu situaciju u Perzijskom zaljevu. U izjavi emitiranoj na državnoj televiziji dodatno se pojašnjava: „Zbog toga je kontrola nad Hormuškim tjesnacem vraćena u prethodno stanje, a ovaj strateški prolaz ponovno je pod strogom upravom i nadzorom iranskih oružanih snaga.“ Ovakva formulacija sugerira povratak restriktivnog režima plovidbe, uz mogućnost dodatnih inspekcija, ograničenja ili čak potpunog zatvaranja prolaza za određene brodove.

Ova objava uslijedila je svega dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će američke sankcije „ostati na snazi“ sve dok Teheran ne postigne sveobuhvatan dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i onaj o svom nuklearnom programu. Time je Washington jasno dao do znanja da ne namjerava ublažiti pritisak bez konkretnih ustupaka iranske strane.

Na pitanje hoće li se primirje s Iranom produžiti u slučaju izostanka dogovora, Trump je dodatno zaoštrio retoriku: „Vjerojatno ga neću produžiti, ali naša blokada (u Hormuzu) se nastavlja. To znači da ste pod blokadom i, nažalost, morat ćemo ponovno bombardirati.“

Ovakva izjava ukazuje na mogućnost daljnje vojne eskalacije, što dodatno povećava zabrinutost međunarodne zajednice zbog sigurnosti jednog od najosjetljivijih geopolitičkih područja svijeta. Razvoj situacije u Hormuškom tjesnacu, kroz koji svakodnevno prolaze milijuni barela nafte, ima potencijal izazvati ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima energije, ali i dodatno destabilizirati već krhke odnose između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.