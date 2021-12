Inflacija se prelila na Hrvatsku: 'Viša je nego što se prikazuje, a problemi s cijenama tek dolaze'

Pet posto inflacije u Europskoj uniji i gotovo sedam posto u Sjedinjenim Američkim Državama vratili su fokus na poteze središnjih banaka. Da bi usporile rast cijena, mnoge središnje banke stežu remen. Manje banke odlučile su se na dizanje kamatnih stopa, no veće, američki FED i Europska središnja banka, još kupuju vrijeme te kreću u smanjenje novčanih emisija. Europska središnja banka vodit će eurozonu i u 2022. godini s nultom kamatom, no obustavlja otkup državnog javnog duga, čime se smanjuje količina eura u financijskom sustavu. Dio poteza najavljen je i očekivan, no povećanje kamatnih stopa u situaciji kad se pandemija ne smiruje iznuđeno je snažnim rastom cijena koje su gotovo svugdje više od četiri posto. Unutar eurozone studeni je donio 4,8% inflacije, prosjek EU iznosi 5,2%. Hrvatska je u prosjeku eurozone s rastom cijena od 4,8 posto, no spomenuta stopa inflacije najviša je u posljednjih devet godina. Inflacijom gube svi, siromašni jer im se urušava standard, a bogati jer im novac gubi na vrijednosti.