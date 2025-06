Indija mijenja strategiju? Razmatraju kupnju ruske 'tajne zvijeri' umjesto američkih borbenih zrakoplova

Indija planira značajno ojačati svoju zračnu moć te intenzivno razmatra nabavu ruskih borbenih zrakoplova pete generacije Sukhoi Su-57. Izvori bliski indijskoj vladi otkrivaju za CNBC-TV18 da je ruski prijedlog za isporuku i proizvodnju Su-57 trenutno najaktivnija opcija, dok službeni planovi za nabavu američkih F-35 zrakoplova zasad ne postoje. Ovaj potez dio je šire strategije koja uključuje brzu modernizaciju flote i razvoj domaćih kapaciteta za proizvodnju borbenih zrakoplova.

Indijske zračne snage danas su suočene s velikim izazovima – trenutačno imaju samo 31 operativnu eskadrilu, od ukupno odobrenih 42, dok je Kina u posljednjem desetljeću nabavila više od 400 novih borbenih aviona. Zbog toga Indija godišnje treba 35 do 40 novih zrakoplova kako bi održala regionalnu zračnu ravnotežu i nadmoć.

No Shovels, Microwaves or Washing machines were harmed making this film. The Su-57, developed by Russia’s Sukhoi company, is a twin-engine, fifth-generation stealth multirole fighter aircraft. It is designed for air superiority and strike missions, capable of engaging both… pic.twitter.com/eRSCrT7vOP

Kako bi popunila praznine u floti, indijska vlada razradila je plan na tri razine – kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere. Uz to što će sljedeći tjedan izdati zahtjev za ponudu (RFP) za razvoj naprednog srednjeg borbenog zrakoplova (AMCA), vlada također razmatra prijedloge za razvoj motora pete generacije od tvrtki Safran i Rolls Royce, što bi dodatno ojačalo domaće kapacitete.

Jedan od ključnih razloga za preferenciju ruske ponude je već uspostavljena proizvodna linija za SU-30 u indijskom gradu Nashiku, što bi olakšalo prijenos tehnologije i proizvodnju Su-57 u Indiji. Ruska ponuda uključuje i puni prijenos tehnologije, što Indiji omogućuje prilagodbu sustava poput AESA radara, avionike i naoružanja u skladu s domaćim potrebama i inicijativom "Make in India".

Suhoj Su-57, najnoviji ruski borbeni zrakoplov pete generacije, poznat pod NATO-ovim nazivom Felon, opremljen je tehnologijom prikrivanja, naprednom avionikom i sposobnošću nadzvučnog krstarenja bez naknadnog izgaranja. Namijenjen je zamjeni starijih modela i održavanju tehnološke prednosti u zračnoj borbi.

India could derive immense value from the Su-57 if it comes equipped with the AL-51 engine.



Paired with indigenous radar & avionics from the Super Sukhoi program,



With Su-57 focused on air superiority and AMCA poised as a MRFA, the strategic complementarity is undeniable. pic.twitter.com/mgB8JgvloT