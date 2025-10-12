Američki špijuni već mjesecima pomažu Ukrajincima. Je li ovaj poziv promijenio sve?

SAD već mjesecima pomaže Ukrajini u izvođenju dalekometnih napada na ruska energetska postrojenja u zajedničkom nastojanju da oslabi rusko gospodarstvo i prisili predsjednika Vladimira Putina na pregovore, izvijestio je u nedjelju Financial Times. Američke obavještajne službe pomogle su Kijevu da napadne važna ruska energetska postrojenja, uključujući rafinerije nafte, daleko izvan crte bojišnice, piše list, pozivajući se na neimenovane ukrajinske i američke dužnosnike upoznate s kampanjom.

Bijela kuća, ured ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nisu odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar. Nije bilo neposrednog komentara ruskog ministarstva vanjskih poslova. Moskva je ovog mjeseca izjavila da Washington i njegov NATO savez redovito dostavljaju obavještajne podatke Kijevu u ratu koji je Putin pokrenuo u veljači 2022.

"Opskrba i korištenje cijele infrastrukture NATO-a i Sjedinjenih Država za prikupljanje i prijenos obavještajnih podataka Ukrajincima je očita", rekao je tada novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. FT je objavio da američke obavještajne službe pomažu Kijevu u oblikovanju planiranja rute, visine, vremena i odluka o misiji, omogućujući ukrajinskim bespilotnim letjelicama dugog dometa da izbjegnu rusku protuzračnu obranu.

Sjedinjene Države blisko su uključene u sve faze planiranja, navodi se, pozivajući se na tri osobe upoznate s operacijom. Citirana je izjava američkog dužnosnika koji je rekao da je Ukrajina odabrala ciljeve za napade dugog dometa, a Washington je zatim dostavio obavještajne podatke korisne za napade na te lokacije. Početkom ovog mjeseca dva američka dužnosnika rekla su Reutersu da će Washington Ukrajini dostaviti obavještajne podatke o ciljevima energetske infrastrukture dugog dometa u Rusiji, dok razmatra hoće li Kijevu poslati rakete koje bi se mogle koristiti u takvim napadima.

SAD je također zatražio od saveznika u NATO-u da pruže sličnu podršku, rekli su američki dužnosnici. Zelenskij je u subotu rekao da je razgovarao o ruskim napadima na ukrajinski energetski sustav u "pozitivnom i produktivnom" pozivu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. „Razgovarali smo o mogućnostima jačanja naše protuzračne obrane, kao i o konkretnim sporazumima na kojima radimo kako bismo to osigurali. Postoje dobre opcije i čvrste ideje o tome kako nas istinski ojačati“, objavio je Zelenskij na X-u.