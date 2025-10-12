Naši Portali
TAJNA OPERACIJA

Američki špijuni već mjesecima pomažu Ukrajincima. Je li ovaj poziv promijenio sve?

FILE PHOTO: Ukrainian service members walk next to a launcher of a Patriot air defence system an undisclosed location in Ukraine
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.10.2025.
u 11:02

Sjedinjene Države blisko su uključene u sve faze planiranja, navodi se, pozivajući se na tri osobe upoznate s operacijom

SAD već mjesecima pomaže Ukrajini u izvođenju dalekometnih napada na ruska energetska postrojenja u zajedničkom nastojanju da oslabi rusko gospodarstvo i prisili predsjednika Vladimira Putina na pregovore, izvijestio je u nedjelju Financial Times. Američke obavještajne službe pomogle su Kijevu da napadne važna ruska energetska postrojenja, uključujući rafinerije nafte, daleko izvan crte bojišnice, piše list, pozivajući se na neimenovane ukrajinske i američke dužnosnike upoznate s kampanjom.

Bijela kuća, ured ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nisu odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar. Nije bilo neposrednog komentara ruskog ministarstva vanjskih poslova. Moskva je ovog mjeseca izjavila da Washington i njegov NATO savez redovito dostavljaju obavještajne podatke Kijevu u ratu koji je Putin pokrenuo u veljači 2022.

"Opskrba i korištenje cijele infrastrukture NATO-a i Sjedinjenih Država za prikupljanje i prijenos obavještajnih podataka Ukrajincima je očita", rekao je tada novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. FT je objavio da američke obavještajne službe pomažu Kijevu u oblikovanju planiranja rute, visine, vremena i odluka o misiji, omogućujući ukrajinskim bespilotnim letjelicama dugog dometa da izbjegnu rusku protuzračnu obranu.

Sjedinjene Države blisko su uključene u sve faze planiranja, navodi se, pozivajući se na tri osobe upoznate s operacijom. Citirana je izjava američkog dužnosnika koji je rekao da je Ukrajina odabrala ciljeve za napade dugog dometa, a Washington je zatim dostavio obavještajne podatke korisne za napade na te lokacije. Početkom ovog mjeseca dva američka dužnosnika rekla su Reutersu da će Washington Ukrajini dostaviti obavještajne podatke o ciljevima energetske infrastrukture dugog dometa u Rusiji, dok razmatra hoće li Kijevu poslati rakete koje bi se mogle koristiti u takvim napadima.

SAD je također zatražio od saveznika u NATO-u da pruže sličnu podršku, rekli su američki dužnosnici. Zelenskij je u subotu rekao da je razgovarao o ruskim napadima na ukrajinski energetski sustav u "pozitivnom i produktivnom" pozivu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. „Razgovarali smo o mogućnostima jačanja naše protuzračne obrane, kao i o konkretnim sporazumima na kojima radimo kako bismo to osigurali. Postoje dobre opcije i čvrste ideje o tome kako nas istinski ojačati“, objavio je Zelenskij na X-u.

FOTO Bradleyi, Kiowe, Patrije i Orqe u akciji: Održana je vojna vježba 'Borbena moć 25'
FILE PHOTO: Ukrainian service members walk next to a launcher of a Patriot air defence system an undisclosed location in Ukraine
Ključne riječi
Rusija špijuni SAD Ukrajina

AL
alojzvodic
11:48 12.10.2025.

Nemoguće, mada to je ujedno i razlog zašto je Kina pojačala svoju retoriku prema Americi, jer Kina stvarno ne želi svjetski rat, niti joj odgovaraju eventualni zastoji u dotoku ruskih energenata bilo kakvom "akcijom" poput one na Sjeverni tok 2. Jutros je Rusija najavila da bi u skoroj budućnosti mogla početi rušiti američke satelite koji omogućavaju udare na energetska postrojenja duboko u Rusiji. Oni su jedini koji su pokazali da to mogu učiniti uništavajući stare satelite iz sovjetskog doba koji su po performansama ekvivalentni današnjima.

MA
Marko1337
11:37 12.10.2025.

Dok Rusi pod vodstvom zločinaca na čelu sa štakorom ubijaju civile, ruše stambene zgrade, kuće, Ukrajinci bi trebali upravo uništavati energetske i druge ključne mete da se probude Rusi u zimi i uzvade kukavičke glave iz pijeska i likvidiraju svoje tiranine,

Avatar Joja
Joja
11:18 12.10.2025.

I ruski spijuni godinama trolaju po portalima sa ruskim propagandama

