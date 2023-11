Imaju li Vukovarci znanja, ideja i volje nadati se boljoj budućnosti? Evo što su nam rekli oni sami

Vukovar ima svoju više nego bogatu povijest, sadašnjost na koju svatko iz svojeg kuta gleda drukčije, ali i budućnost o kojoj se može puno razgovarati na najrazličitije načine i koja ovisi o mnogočemu. Kada je riječ o sadašnjosti, Vukovarci govore o lijepom i uređenom gradu, ali i nizu objekata koji ni danas, 32 godine od rata, još nisu obnovljeni. Kada govore o sadašnjosti, Vukovarci se redovito dotiču gospodarstva koje je na koljenima, ali i koje pokušava krenuti naprijed. Odnosi među većinom građana, bez obzira na nacionalnost, u redu su, ali zato svi ukazuju na politiku i dnevno-politička događanja prema kojima svatko od građana ima nekoga svojeg favorita ovisno o stranačkoj iskaznici koju ima ili pak o stranci koju simpatizira.

Kada se pak govori o budućnosti Vukovara, svaki Vukovarac ima neko svoje viđenje i razmišljanje, pri čemu se za svako od njih, koliko god bila različita, može reći da ima osnova. Drugim riječima, prema dijelu građana Vukovar je svakako grad koji ima svijetlu budućnost, a dio pak vidi kako je grad zapeo u prošlosti i da će trebati puno napora da se neke stvari riješe i poprave. Vukovar se nekada nazivao gradom zelenila, sporta i mladih. Zelenila i sporta ima i danas, ali je zato mladih osjetno manje. Vidi se to i na ulicama grada na Dunavu.

Neiskorišteni potencijali

– Ne znam koliko je nekada bilo mladih u Vukovaru, ali mislim da nas i danas ima dosta. Škole nisu pune kao nekada, ali opet ima mladih – kaže nam Roko Jazvić (18), koji pomaže ocu u jedinoj postolarskoj radnji u Vukovaru, koji je nekada slovio kao "grad obuće".

Govoreći o svojim planovima, kaže da se svakako i dalje vidi u Vukovaru i da trenutačno ne planira otići u inozemstvo, ali opet i ne isključuje da se u budućnosti i to može dogoditi. Roko planira upisati studij trgovine u Vukovaru s ciljem da u bližoj budućnosti otvori nešto svoje i pokrene svoj posao.

– Mislim da Vukovar svakako ima budućnost kao grad i da je na nama kakva će ona biti – ističe Roko.

Karmen Orlović Mudri (43) rođena je Vukovarka koja tu i danas živi sa svojom obitelji. Vlasnica je tvrtke za savjetovanje Mentor savjetovanje.

– Ovdje sam rođena, tu živim i tu želim i planiram ostati. To je moj grad, grad koji volim. Mislim da Vukovar nudi jako puno toga te da ima niz potencijala koji su neiskorišteni. Dovoljno je spomenuti geografski položaj, blizinu državnih granica, Dunav, autocestu, željeznicu, Zakon o Vukovaru… – kaže Orlović Mudri.

O svojem životu u Vukovaru kaže da misli da se nigdje ne živi tako kvalitetno i dobro kao u Hrvatskoj, a u njezinu slučaju u Vukovaru. Podsjeća na sportske terene, igrališta, bazen, kino, blizinu škola i institucija, park-šumu, mnogo sadržaja… Nedostaje joj samo više ljudi u gradu i više posla, a slijedom toga i bolje plaće koje bi građanima omogućile bolji i kvalitetniji život u vlastitom gradu. Ne krije da joj smetaju razne predrasude o Vukovaru zbog kojih joj je, kako kaže, često neugodno jer je teško ljudima objasniti neke stvari o životu u njezinu gradu.

– Moje je mišljenje da i sami Vukovarci moraju biti aktivniji i prodorniji, odnosno imati više hrabrosti da uđu u poslovne vode i pokrenu svoje poslove. Trebaju imati neku svoju viziju i gurati svoju priču kako bi iskoristili potencijale koji im se nude, a koji nisu nikada bili takvi kao danas. Šteta je to sve ne iskoristiti i djeci ne stvoriti bolju i sretniju budućnost – rekla je Orlović Mudri.

Kada se govori o budućnosti Vukovara, neizostavan dio je Veleučilište "Lavoslav Ružička", koje je tijekom 18 godina rada i djelovanja postalo prepoznatljivo ne samo u Vukovaru i Slavoniji nego i u cijeloj Hrvatskoj pa i u inozemstvu. Vukovarsko veleučilište ima oko tisuću studenata koji pohađaju tri diplomska i jedan specijalistički studij. U planu im je uskoro pokrenuti još dva specijalistička studija i još jedan stručni studij tako da bi broj studenata mogao narasti na oko 1500. Uskoro će se i Veleučilište preseliti u novoobnovljeni i uređeni Radnički dom u gradskoj četvrti Borovo naselje, a počet će se graditi i studentska menza. Već nekoliko godina djeluje moderni Studentski dom "Leopold".

– Možemo se pohvaliti da imamo studenata iz cijele Hrvatske, ali i regije što samo potvrđuje naš kvalitetan rad i djelovanje. Kroz godine rada postali smo svojevrsna "tvornica znanja" koja Vukovaru i Hrvatskoj stvara kvalitetne stručne kadrove koji su naša budućnost. Mislim da je Veleučilište puno dobroga donijelo Vukovaru i okolici jer bi tih tisuću studenata samo ove godine otišlo studirati u druge gradove. Isto tako siguran sam da ćemo i u budućnosti još mnogo toga dobroga donijeti Vukovaru i zajednici – rekao je dekan Veleučilišta Željko Sudarić.

Demografski problemi

Međutim, u gradu je puno i onih koji upozoravaju na demografske probleme, a posebno na to da je na ulicama puno onih u zrelim godinama ili umirovljenika, dok je mladih osjetno manje.

– To je i sada velik problem, a tek će nam u doglednoj budućnosti predstavljati problem jer neće imati tko raditi i stvarati. Grad je pun umirovljenika i starijih osoba, isto tako i vrtići su nam puni, ali nema onih srednjih godina. Sve to dovodi do toga da neće imati tko raditi za nekoliko godina. Već i sada, da nam se kojim slučajem pojavi neki veliki ulagač, mi nemamo dovoljno ljudskih resursa da pokrijemo takve potrebe – objašnjava Vukovarac Srđan Urisk (40).

I on kaže da iznimno voli Vukovar, da voli Dunav i njegove prirodne ljepote te da iz svojega grada nikada ne bi otišao. Ukazuje na niz potencijala i mogućnosti koji se pružaju gradu i njegovim stanovnicima, ali koje iz raznih razloga nisu iskorištene za potrebe razvoja gospodarstva i grada.

– Nažalost, ja trenutačno ne vidim baš svijetlu budućnost, i to zbog svega što se događa. Mislim da smo se previše zapleli u prošlosti i da stoga ne razmišljamo o budućnosti. Isto tako ne vidim da u gradu ima neke vizije i da se nešto posebno radi i gradi, osim nekih infrastrukturnih projekata. Ne vidim mogućnosti da u grad dovedemo mlade i školovane ljude. Mislim da se sve svodi na želje, čestitke i pozdrave, dok je realnost nešto sasvim drugo – rekao je Urisk.

Kada je riječ o nekim važnijim projektima, tu treba spomenuti plan uređenja obale Dunava od središta grada do Vučedola te gradnju Arheološkog parka Vučedol. Najavljuje se i skori početak radova na gradnji toliko očekivane obilaznice kao i brze ceste Vukovar – Vinkovci. Prije nekoliko godina puno se pisalo i o projektu izgradnje nebodera s 35 katova, koji bi bio najviša građevina u Hrvatskoj i u kojemu bi bio i hotel Hilton. Međutim, ni od tog projekta nema ništa, a zgrada nekadašnjeg hotela Dunav i dalje je ruševina koja zjapi prazna i nagrđuje središte grada. Najgore je što zapravo nitko ne zna koliko će još tako biti. Vukovarci stoga kažu: "I to je Vukovar."

