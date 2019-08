Ikona u borbi za zaštitu klime Greta jedrilicom ide 5560 km prema Trumpu

Tinejdžerska zvijezda borbe protiv klimatskih promjena, Greta Thunberg (16) iz Engleske je krenula na planirani put u New York preko Atlantskog oceana. Posadu njezina broda koji nema ni kuhinju ni toalet, samo plastične kante, čine još tek njezin otac, snimatelj i dva mornara. Planirano je da put iz Plymoutha u Engleskoj do New Yorka (3002 nautičke milje, 5560 km) traje dva tjedna, no sada je na oceanu sezona nevremena, jedrilica kojom Greta i njezina ekipa plove solarno je napajana.

“Zajedno za znanost”

Putovanje je poruka kojom se govori da, iako je plovidba puno dulja od leta avionom, ipak bi avion na tom putovanju ostavio tisuću kilograma ugljičnog dioksida u atmosferi, putnički brod moguće i više od toga. No, Malizia II, kako se 18-metarska jedrilica zove i napravljena je za izazove puta oko svijeta, upravo nedavno dovršila je utrku Fastnet koja se održava svake dvije godine.

Za Gretino putovanje na trup je postavljen Gretin slogan “Zajedno za znanost”. Svjetla su slaba kako bi se štedjelo na energiji, pristup internetu također će biti problematičan, a Greta će na putovanju jesti smrznutu vegansku hranu. Mesa se, naime, odrekla jer je njegova proizvodnja glavni izvor stakleničkih plinova.

I neće se ploviti tek do Sjeverne, obići će se i neke zemlje Južne Amerike. Ideja je, naime, prenijeti poruku o opasnostima koje donose klimatske promjene obilaskom zemalja čiji lideri te opasnosti ne priznaju. Jasno kako je to Donald Trump, ali je to i Jair Bolsonaro koji je svojim (ne)postupanjem kod pretjerane deforestacije amazonske prašume izazvao bijes dobrog dijela svjetske javnosti.

U sklopu svog putovanja Greta Thunberg obratit će se i na dva velika skupa o klimatskim promjenama, Climate Action Summitu u New Yorku 23. rujna te UN-ovoj klimatskoj konferenciji u Santiagu početkom prosinca.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL

Normalno da nisu svi oduševljeni pothvatom aktivistice koja je uspjela pokrenuti paneuropski školski pokret za očuvanje klime koji je i u Hrvatskoj imao odjeka.

– Negatori klimatskih promjena žele usmjeriti pozornost javnosti nekamo drugamo. Ne želim se brinuti zbog toga. Učinit ću što trebam – rekla je prije nego se otisnula na putovanje preko Atlantskog oceana. Gretu je došlo ispratiti nekoliko desetaka novinara iz cijelog svijeta.

– Susret s Donaldom Trumpom bio bi gubitak vremena jer američkog predsjednika nisu uspjeli uvjeriti ni stručnjaci s kojima je već razgovarao. A ja nisam baš tako posebna, ne vjerujem da mogu uvjeriti bilo koga – rekla je mlada švedska aktivistica.

Aspergerov sindrom

“Petkom za budućnost” kojim se zavrtjela rasprava o klimatskim promjenama u Njemačkoj, upravo je njezino djelo koje je do sada okupilo više od milijun učenika po cijelom svijetu koji prosvjeduju za zaštitu klime. A Greti je dijagnosticiran Aspergerov sindrom te ju je povremeno pogađala i depresija, tjeskoba. No ipak je postala zaštitnim licem jednog svjetskog pokreta.