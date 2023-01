Slučaj @utikejt, koji od prošlog vikenda zaokuplja hrvatske ovisnike o Twitteru, potpuno je nebitan za širu javnost, osim u jednoj dimenziji: ako iza tog anonimnog profila zaista stoji zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić, kao što se tvrdi da je razotkriveno da stoji, onda nam to zapravo dočarava kako bi izgledao taj "ideološki moratorij" o kojem je njezin muž i kolega Nino Raspudić govorio kao o mogućem temelju za suradnju desnih i lijevih, Mosta i Možemo!, preko SDP-a i svih ostalih, u borbi protiv HDZ-a.



– Potpuno je pogrešno u ovakvoj situaciji otvarati osjetljive ideološke teme jer smo suočeni s jednom kriminalnom vlašću, koja je presuđena za korupciju i okupirala je institucije – objašnjavao je Nino Raspudić u svibnju 2022. model po kojemu bi Most mogao surađivati s lijevo-liberalnim strankama: – Fokus oporbe trebao bi biti na rušenju ovakve vlasti, a ne da se iskapaju neki ideološki rovovi tamo gdje za tim nema potrebe. Ako je, dakle, točna pretpostavka da Marija Selak Raspudić piše pod pseudonimom Utikejt, i ako se nekako i ostvari ideja Nine Raspudića o mobilizaciji svih, pa i ideološki najrazličitijih, stranaka u svrgavanju HDZ-a, taj bi "ideološki moratorij" vjerojatno izgledao kao Twitter profil rečene @utikejt, odnosno Gospe tužnog lika, kako se opisuje. Ratovali bi ideološki još žešće, ali prikriveno, anonimno.