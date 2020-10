'Idemo u ljekarnu i na Mirogoj, a ne na svadbe, ne kockamo se životima'

Pod određenim uvjetima, pokretni stanari domova za starije i nemoćne ponovno mogu izlaziti iz domova kad to žele i boraviti izvan njih prema vlastitim željama i planovima. Ravnateljstvo civilne zaštite krajem srpnja olabavilo je epidemiološke mjere za ustanove koje pružaju socijalne usluge, uvaživši prijedloge pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Sada su dodatno popustili pa novi korisnici više ne moraju u 14-dnevnu izolaciju ako imaju negativan test na koronavirus.

Posjet obitelji

"Uvažavajući preporuku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, za pojedine korisnike navedenih pružatelja socijalnih usluga čije zdravstveno stanje, odnosno životna dob ne predstavljaju povećan rizik za razvoj težih oblika bolesti preporuka je, sukladno procjeni liječnika obiteljske medicine, primjenjivati upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 29. svibnja 2020. godine", stoji u najnovijoj preporuci Stožera od 28. rujna.

Kao što je nakratko dozvoljeno koncem svibnja, pa u lipnju opet ukinuto, korisnici domova odnedavno ponovno mogu izlaziti iz domova na izlete, ljetovanja i sl. te posjećivati svoje obitelji, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Članovi obitelji s kojima će korisnik boraviti potpisuju izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne teškoće ni povišenu temperaturu te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

VIDEO: Objavljeni novi kriteriji za testiranje na koronavirus, ali i za izolaciju

U izjavi potvrđuju i da će izmjeriti temperaturu ujutro te, u slučaju da netko ima povišenu, odgoditi posjet korisnika. Za vrijeme trajanja posjeta u kućanstvu treba biti ograničen broj osoba, a ako netko u obitelji tijekom posjeta korisnika razvije respiratorne simptome ili povišenu temperaturu, valja kontaktirati liječnika.

Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, izleta, nedogovorenog udaljavanja i sl., osigurava se potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19 ni respiratorne simptome, da nijedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s oboljelim od COVID-19. Korisnik se testira. Kod kraćih izlazaka iz doma do trgovine i sl., u trajanju dva do tri sata, za sve kojima to zdravstveno stanje omogućuje obavezno je nošenje maske. Po povratku s višednevnog izbivanja nije više nužna samoizolacija, već nošenje maske, obavezan razmak i pojačana higijena.

Višemjesečni boravak "pod ključem" mnogim je korisnicima domova za starije i nemoćne bio neizdrživ, a stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravali su kako na dulje staze to može imati posljedice. Pravobraniteljica Anka Slonjšak upozorila je ranije da je potpuno ograničavanje slobode kretanja i protuustavno.

- Iako u cilju zaštite najugroženijih, zaraza je istodobno moguća i od zaposlenika koji svaki dan ulaze i izlaze iz doma bez 14-dnevne samoizolacije. Time je teret sprečavanja prijenosa virusa nametnut isključivo korisnicima - ukazala je tada A. Slonjšak.

Preselili iz doma

Nove mjere korisnici pozdravljaju: - Mi već mjesec dana izlazimo u apoteku, na Mirogoj i u dućan, eventualno popijemo kavu dok se može sjediti vani. Obavezno nosimo maske i rukavice, ne kockamo se životom. Na svadbe i u klubove ne idemo, pa ni s našim mladima se ne viđamo. Posjeti su vani u dvorištu, a kod korisnika u stacionar dođu nakratko u kompletnom zaštitnom odijelu. Uostalom, i kad su se dogodile zaraze u domovima, to nije bilo preko korisnika, već preko zaposlenika. To, međutim, nipošto ne treba osuđivati, ljudi žive, djeca idu u školu i tako treba biti. Ako i dođe do zaraze u domu, bar imamo osjećaj da smo živjeli - rezonira gospođa Darinka Medvedović iz zagrebačkog Doma za starije Ksaver.

Ravnateljica Doma za starije Centar Štefica Karačić kao osobito olakšanje vidi najnovije pravilo o samoizolaciji za nove korisnike, jer je ono dosta opterećivalo organizaciju.

- Novi korisnik s negativnim nalazom starim najviše 72 sata ne treba u samoizolaciju, već samo ga treba pratiti 15 dana, što je olakšalo prijem - kaže Š. Karačić.

Lokalni stožeri imaju mogućnost reduciranja ili popuštanja mjera, ovisno o epidemiološkoj situaciji na svom području pa je tako jučer korisnicima domova Šibensko-kninske županije ponovno onemogućen izlazak, osim k doktoru. Tijekom ljeta pak neki su se korisnici iselili iz splitskog doma i unajmili apartman kako bi mogli nesmetano izlaziti.