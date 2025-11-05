I dalje je nejasno misli li Europska unija s proširenjem ozbiljno

Čini se kao da se prvi put nakon dugo vremena iskristalizirala situacija u vezi s budućim proširenjem Europske unije, koje je ruska invazija na Ukrajinu nakon višegodišnje marginalizacije ponovno vratila u fokus europske politike. Sudeći prema najnovijem izvješću o napretku zemalja kandidata, od devet zemalja s kandidatskim statusom najviše izgleda za članstvo do kraja desetljeća imaju Crna Gora i Albanija, iako će se i Podgorica i Tirana još suočiti s brojnim iskušenjima i preprekama.



Crna Gora, kako sada stvari stoje, mogla bi do kraja sljedeće godine zaključiti pregovore, a Albanija godinu kasnije. To je važno jer je za ratifikaciju pristupnog ugovora u zemljama članicama potrebno oko dvije godine, a taj proces ovaj će put biti zahtjevniji nego prije. U Francuskoj je, primjerice, za to potrebna referendumska odluka ili potpora najmanje tri petine zastupnika u parlamentu. Na albanskoj strani osjeća se pravi entuzijazam u vezi s budućim članstvom, kako na političkoj razini tako i kod običnih ljudi, dok je situacija u tom pogledu u Crnoj Gori, zahvaljujući etničkim i političkim podjelama, kao i destruktivnom utjecaju Srbije i Rusije, puno kompliciranija.