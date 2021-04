Htjeli proglasiti kraj pandemije pa ih dočekao koronapakao

Indijska vlada svakoga dana prijavljuje više od 350.000 novozaraženih koronavirusom što je tužni svjetski rekord. Zemlja s 1,36 milijardi stanovnika, za koju se činilo kako se jako dobro nosi s pandemijom, sada proživljava pravu dramu.

Slaba procijepljenost

Jedan je razlog slabo provođenje kampanje cijepljenja, manje od 10 posto Indijaca dobilo je prvu dozu, a zna se da je Indija najveći svjetski proizvođač cjepiva. Zbog toga je Indija bila i uzdanicom siromašnijeg dijela svijeta koji je očekivao kako će spasonosne doze iz, primjerice The Serum Institutea koji je sklopio ugovor s AstraZenecom, doći upravo od tamo. I sada je izvoz prekinut jer te su doze potrebne upravo Indiji.

Mediji su puni strašnih slika spaljivanja velikog broja mrtvih, društvene mreže pune vapaja za pomoć. Još je u ožujku Harsh Vardhan, indijski ministar zdravstva, ustvrdio da je Indija na kraju pandemije. Bilo je to i opravdanje za odluku da se resursi za borbu protiv bolesti izvoze u druge zemlje. I tako je Indija povećala svoj izvoz kisika za nevjerojatnih 734 posto već u siječnju. Zajedno s cjepivom kojega je izvezla 193 milijuna doza. S kapacitetom proizvodnje kisika od 7100 tona dnevno, u što spada i kisik za industrijske namjene, čini se da indijske bolnice ne bi trebale biti u takvom problemu. Samo je prošlog tjedna u 20 najpogođenijih pokrajina poslano 6822 tona tekućeg kisika. No, u tome postoji ozbiljan problem, a to je da su kapaciteti za proizvodnju često udaljeni i po 1000 km od centara koji kisik sada nasušno trebaju, poput New Delhija u kojem nema veće proizvodnje kisika.

Da bi se zadovoljile sadašnje potrebe tog pandemijom teško pogođenog grada, kisik se mora dopremati i kamionima iz industrijskih regija stotinama kilometara daleko. Međutim, tu je i problem lošeg planiranja. Indijska je vlada s očito lošom procjenom tijeka pandemije zakasnila u reakciji. S ovako velikim porastom broja aktivnih slučajeva znatno je porasla i potreba za kisikom. Iz administracije Narendre Modija začulo se prije tjedan dana kako su potrebe za kisikom u zdravstvu narasle na 8000 tona, što je više od onoga koliko proizvodnja može isporučiti.

Naš molekularni biolog, profesor Nenad Ban s Tehničkog sveučilišta u Zürichu, kaže kako nije neočekivano da se pandemija nekontrolirano širi u Indiji.

– Oni su, naime, do sada cijepili manje od 10 posto stanovništva i unatoč tomu što je ondje već više od 17 milijuna ljudi preboljelo COVID-19, još su uvijek daleko od kolektivnog imuniteta. Osim toga u Indiji se počeo širiti novi soj SARS-CoV-2, B.1.617, koji nosi mutacije zbog kojih se predviđa da će ih imunosustav ljudi koji su cijepljeni ili koji su preboljeli COVID-19 teže prepoznati. Taj soj za sada je odgovoran za 70 posto novih infekcija u Indiji. Međutim, za sada još nema dovoljno eksperimentalnih podataka da bi se bolje procijenilo koliko je ovaj soj infektivniji i potencijalno opasniji – kaže profesor Nenad Ban.

New Delhi

Profesor Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci kaže da još nema podataka koji bi govorili o tome da su pronađene mutacije u indijskoj varijanti opasnije od do sada poznatih.

– Još uvijek nemamo podrobnijih informacija o tzv. indijskom soju. Za sada se o njemu zna da ima dvije specifične mutacije u S proteinu SARS-CoV-2 virusa. No, još uvijek ne postoje jasni podaci o eventualnim biološkim učincima spomenutih mutacija koje bi potencijalno mogle imati utjecaja na veću zaraznost i izbjegavanje imunološkog nadzora protutijelima. Vjerujem da će nas sadašnja cjepiva dobro zaštititi i od ove nove varijante virusa, poglavito od teških ishoda bolesti i smrti – rekao je profesor Polić.

Kolaps sustava

Trenutačni kolaps zdravstvenog sustava u Indiji povezan je i s vrlo visokom napučenošću Indije i ogromnom populacijom od gotovo 1,4 milijarde ljudi. Vjerojatno je stroga izolacija i prekid svih aktivnosti na neko vrijeme jedini način da se situacija dovede pod kontrolu, kaže naš znanstvenik Nenad Ban.Indijska vlada prijavila je u nedjelju rekordne 353.000 novozaraženih koronavirusom u 24 sata i oko 2000 umrlih. Usporedimo te brojke s Hrvatskom – Indija ima 1,36 milijardi stanovnika, odnosno 341,5 puta više od Hrvatske. Dakle, 353.000 zaraženih u jednom danu u Indiji odgovara 1033 zaraženih u Hrvatskoj.

– Trenutačno je dnevni broj zaraženih na milijun stanovnika u Hrvatskoj viši, a tako je i što se tiče ukupno zaraženih i preminulih. Mislim da bi po tome situacija u Indiji mogla postati još i daleko gora – kaže Nenad Ban i ističe da na globalnoj razini ova pandemija neće posustati tako brzo, osim “ako se neočekivano desi da se počne brzo širiti neki soj koji ima jako blage simptome”.