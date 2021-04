Htio mu ukrasti vozilo, tražio ga novac i drogu pa ga onda s još trojicom satima vozio po Dubravi

Njih četvorica, od kojih su trojica još uvijek nepoznata policiji sumnjiče se za razbojništvo i protupravno oduzimanje slobode jer su 25- godišnjaka, protiv njegove volje vozili u automobilu, pri čemu su ga udarali i napadali.

Kako je priopćila zagrebačka policija, za sada su poznata dva aktera ove priče; 22-godišnjak koji je osumnjičen i 25-godišnjak koji je žrtva. Kako je do sada utvrđeno, sumnja se da se 22-godišnjak 21. lipnja 2020. oko 12 sati biciklom dovezao do Citroena Berlingo koji je bio parkiran u Božjakovinskoj ulici. U tom je vozilu sjedio 25-godišnjak, a u policiji prvo kažu da je 22-godišnjak prišao vozilu kojeg je namjeravao ukrasti, a zatim da je od 25-godišnjak zatražio novac i drogu. Je li 25-godišnjak policiji poznat od ranije zbog droge, u policiji nisu kazali, no naveli su da su se dvojica mladića porječkala. Dok su se oni svađali, vozilu je prišao za sada nepoznati muškarac, koji je napao 25-godišnjaka. Naredio mu je da se pomakne na suvozačko mjesto, što je ovaj, bojeći se za svoj život i učinio.

U tom trenutku, u vozilo ulazi i 22-godišnjak, koji sjeda na vozačko mjesto, a do vozila dolazi još jedan nepoznati muškarac, koji s 25-godišnjakom, kažu u policiji, sjeda na stražnje sjedalo. Svi skupa se odvoze do IX. Novoselskog odvojka gdje je u vozilo ulazi i treći nepoznati muškarac. Tijekom vožnje, 22-godišnjak i trojica njegovih prijatelja fizički napadaju 25-godišnjaka i prijete mu da će ga ubiti. U jednom trenutku mu 22-godišnjak iz jakne uzima mobitel, novčanik i novac.

Nekoliko sati ga voze po Dubravi, a kada se vozilo zaustavilo u Ulici klin, 25-godišnjak je uspio pobjeći iz vozila. Nakon što je on pobjegao, sumnja se da je 22-godišnjak vozilo ostavio na križanju ulica Trnovčica i Klin, nakon čega je i on s trojicom svojih supočinitelja pobjegao. Šteta je 650 kuna, 22-godišnjaka vjerojatno čeka istražni zatvor, za njegovom trojicom supočinitelja se traga, a je li motiv ove pomalo čudne priče sukob oko preprodaje droge ili nešto drugo, u zagrebačkoj policiji nisu kazali.