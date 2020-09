Htio ih je zaštititi, a pogodili su ga strijelom: 'Vikao je i srušio se, beživotan'

Dužnosnik i stručnjak za izolirana amazonska plemena ubijen je strelicom koja ga je pogodila u prsa dok se približavao autohtonoj skupini koju je želio zaštititi.

Rieli Franciscato (56) karijeru je proveo kao dužnosnik u vladinoj agenciji radeći na uspostavljanju rezervata koji štite plemena. U srijedu, dok se približavao jednoj autohtonoj skupini, strelicom je pogođen iznad srca u šumi u blizini rezervata Uru Eu Wau Wau u zapadnoj brazilskoj državi Rondonia u blizini granice s Bolivijom, piše Reuters.

"Vikao je, izvukao strijelu iz prsa, pretrčao 50 metara i srušio se, beživotan", rekao je policajac koji je pratio ekspediciju.

Defender of isolated tribes and Funai veteran Rieli Franciscato killed by indigenous group he was trying to protect in Rondonia, hit by an arrow in the chesthttps://t.co/8ogwk5Vpng pic.twitter.com/uPIiVBpkbL