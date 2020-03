'Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija i tako će i ostati'

Razgovarali smo s premijerom Andrejom Plenkovićem nakon što je posjetio Grčku. Osvrnuo se na situaciju s migrantima na grčko-turskoj granici, a komentirao je i situaciju s koronavirusom. Cijeli intervju možete pročitati u subotu u prilogu Obzor.

Bili ste u Grčkoj na granici sa Turskom. Kakva je situacija iz prve ruke?

- Pa posjet sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom, predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem, na poziv našeg kolege i prijatelja Kyriakosa Mitsotakisa, bio je u dobrom trenutku i sa pravom porukom. Najprije, posebno je važno da je ova vlada desnog centra, koju vodi gospodin Mitsotakis, promijenila politiku u odnosu na Ciprasovu vladu. Ovaj put grčka policija čuva grčku granicu i sprječava nezakonite migracije kopnenim putem iz Turske prema Grčkoj. I na taj način čuva sigurnost i spriječava ubrzavanje dinamike migracijsko-izbjegličkog vala na tzv. istočnoj mediteranskoj i zapadno balkanskoj ruti.

Znači li to da ne treba biti straha od većeg priljeva migranata?

- Trebamo svi biti na oprezu. Dakle ono što se dogodilo, prema informacijama koje imamo, riječ je o ljudima koji su već dulje vremena u Turskoj. Dakle, ovi ljudi koji su došli blizu tursko-grčke granice. Gdje je riječ o ljudima koji su već neko vrijeme na teritoriju Turske. Oni su došli organizirano na taj prijelaz s informacijom da mogu ići prema Europi, prema Zapadu. Ta informacija nije točna. Grčke vlasti to komuniciraju. Upozoravaju da ne dolaze uzaludno do granice jer dalje neće biti pušteni. Što je upravo ona politika koja je dominantna, na razini EU, da sprječava nezakonite migracije.

S druge strane, postoje nezakoniti prelasci prema grčkim otocima, Kos, Khíos, Samos, Lezbos... Oni će biti, te destinacije, gdje će se odvijati pokušaj prelaska Egejskog mora. Tu također Grčka pokušava kontrolirati situaciju. Nešto je zahtjevnije nego na kopnenoj granici, ali vjerujemo da će današnji sastanak ministara unutarnjih poslova kojom predsjedava ministar Božinović, biti bitan radi upućivanja zaključaka koji će a) dati potporu Grčkoj, b)pokazati punu solidarnost sa Grčkom, poslati poruku da će se nezakonite migracije sprječavati, da ljudi migranti, izbjeglice ne smiju postati žrtve i u konačnici poslati poruku Turskoj, da se trebamo držati one izjave iz 2016. Aranžmana koji su tada dogovoreni i na taj način graditi buduće odnose između Turske i EU.

Znači, situacije između 2015. i sada su različite?

Značajno su različite. Da je politika ove grčke vlade identična onoj prije pet godina, mi bismo već sada imali veliki broj ljudi koji se kreće kroz Grčku prema sjevernoj Makedoniji, prema Srbiji i BiH, i kasnije Hrvatskoj. Tu situaciju sada nemamo, Grčka je štit vanjske granice Europe. Stabilnost cijelog ovog područja ovisi o učinkovitosti kontrole vanjske granice, to je grčka granica, isto tako i Bugarske i Turske, ali za sada tamo nema naznaka o dinamici.

Govori se o slanju hrvatske vojske na granice, koliko je to izgledni scenarij u ovom trenu? Iako situacija nije bila toliko loša kao 2015. kada vojska nije izašla na granice, zašto bi sada?

Dakle, u situaciji kada imate bitnu promjenu okolnosti. U odnosu na 2015. i 2016. vi ste imali smanjen intenzitet na toj ruti za 98 posto, ono što je tada bilo 100, sad je eventualno bilo 2 posto. U kontekstu saznanja da postoji mogućnost zaista ogromnog broja ljudi koji će krenuti prema zapadnoj Europi, logično je da sve države koje su na toj ruti nastoje napraviti plan kako reagirati. Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija i tako će i ostati. U slučaju da se dogode neke izvanredne okolnosti, želimo sagledati mogućnost da u tom poslu odgovarajuću ulogu ima eventualno i hrvatska vojska ako je to potrebno. To će između ostalog biti i jedna od točaka dnevnog reda sutrašnjeg sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Znači sastanak je sutra?

Sastanak je sutra. Ovo je tema u kojoj i Vlada i predsjednik i svi resori moraju imati vrlo blizak stav. I što se toga tiče mislim da neće biti problema oko postizanja suglasja. Dominantna odgovornost je na Vladi. Imamo dvije paralelne krize, imamo krizu na potencijalni migracijski val, a druga je širenje epidemije koronavirusa. Mi smo na vrijeme reagirali, pratili smo situaciju u Kini i Wuhanu, pratili situaciju u Europi, bili u kontaktu s WHO i sa okolnim zemljama i EU komisijom. Ministar Beroš je predsjedao jednim izvanrednim sastankom Vijeća za zdravstvo, ponovno će predsjedati u petak u Bruxellesu, kao što je Božinović danas. Danas su ovdje ministri obrane EU, za koji trenutak dolazi ovdje i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, sutra stižu ministri vanjskih poslova. Neformalni smo sastanak pretvorili u formalni, gdje će biti rasprave o situaciji u Siriji kontekstualno s Turskom.

Ministar financija Marić je organizirao zajedno s predsjednikom Eurogrupe telefonski razgovor ministara financija da preliminarno procijene gospodarske i financije efekte koronavirusa u Europi, s obzirom na to da je to jedan puno širi fenomen za koji moramo imati spremne odgovore i zadržati stabilnost gospodarstva, voditi računa o situaciji, Hrvatska je turistička zemlja.

Želimo da naša reakcija bude precizno kalibrirana, kao što sve što smo do sada učinili, činimo. A to je da šititimo javno zdravstvo i sigurnost naših građana. Provodimo sve odgovarajuće mjere, a istodobno niti jedan korak bilo koga u ovom trenutku, ja se tu zahvaljujem ministru zdrvatska, unutarnjih poslova, epidemiolozima, HZJZ, doktorici Markotić, svim ostalima, zdravstvenim djelatnicima i državnom inspektoratu, na onome što su poduzeli do sada. Mi ćemo na ovaj način, objedinjenim djelovnjem civilne zaštite i svih resora voditi računa o sigurnosti hrvatskih građana.

Bojite li se koronavirusa?

Gledajte, važno je da svi mi imamo odgovarajuće mjere opreza, važno je da se peru ruke, da se izbjegavaju oni kontakti koji mogu biti rizični. Što se mene tiče, ja smo po defaultu izložen brojnim kontaktima, jer smo stalno među ljudima, među našim prijateljima, među hrvatskim narodom, prema tome, imali smo mi ozbiljnijih kriza, s kojim smo se suočili u mandatu, pa ćemo i ovu riješiti.

Izbjegavate li rukovanja?

Pa ja još nisam tu praksu ukinuo, i ne namjeravam za sada, ali treba u svakom slučaju slijediti preporuke liječnika, to je moj savjet, nije bitno što ja kažem, nego oni koji su stručnjaci.

