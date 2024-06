Hrvatski turizam ispraznio bazen sezonske radne snage i u susjedstvu!

Koliko je poljoprivreda 'seksi'?

'Ima erotike, ali samo kad odemo u banku, nakon čega se osjećamo zlostavljano'

To je smiješna, neozbiljna i nezrela izjava osobe koja očito ne zna što je to poljoprivreda. Zadnji slobodni dani bili su mi Božić i Štefanje, Nova godina i iza toga krštenje unuka. Sve ostale dane, i subote i nedjelje radim. Je li to seksi? – pita Marijo Puškarić, čiji je OPG iz Kaniške Ive pokraj Garešnice 2018. proglašen najboljim u izboru Zlata vrijedan Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede