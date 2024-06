Stranci primijetili neobičan fenomen u Hrvatskoj: Ravni krov, željezne šipke i cigle mogu značiti samo jedno

Pogled na Mokošicu, predgrađe Dubrovnika, pokazuje zanimljivu pojavu u Hrvatskoj koju su primijetili i zabilježili i stranci. Brojne kuće na tom području imaju ravne, betonske krovove koji izgledaju nedovršeno, a iz nekih vire metalne šipke ili je pak oko njih sve puno rasutih cigli.

Ovo je u Hrvatskoj znak da postoje planovi za proširenje obitelji, kuće, ili oboje, kazao je za Business Insider Bogdan Dascalescu, 37-godišnjak koji se preselio u Dubrovnik iz Rumunjske 2017. godine, nakon što se zaljubio u djevojku hrvatskog podrijetla. Kada su oni stigli u Dubrovnik, kupovina doma jednostavno nije bila izvediva, pa su se uselili u jedan od novih katova u kući njenih roditelja.

Proces je to dobro poznat brojnim Hrvatima. Neki pripadnici generacije X još su uspjeli doći do zemlje u Mokošici prije ili neposredno nakon Domovinskog rata kada su cijene bile relativno niske, no Milenijalci o posjedovanju nekretnine mogu uglavnom samo sanjati.

U dubrovačkom predgrađu još je jedna otegotna okolnost - strm, brdski teren značajno otežava horizontalno širenje imanja, a parcele su općenito manje i na njima je teže graditi. Sve su to razlozi zbog kojih roditelji u velikim brojevima počinju dograđivati katove na vrh svojih domova kako bi njihova djeca i unuci imali vlastiti životni prostor. Roditelji Bogdanove supruge Dijane već su bili spremni, jer su na svoju kuću dvokatnicu dodali još dva kata kada im se zaručio najstariji sin. Bogdan i Dijana tako sada žive na svom katu, ispod njenog brata.

Filip Brkan iz Hrvatske gospodarske komore objasnio je da popularnosti ove prakse uvelike doprinosi njena cijena. On je kazao da je prosječna cijena građevinskih radova u Hrvatskoj oko 130 eura po kvadratu, što znači da nadogradnja prostora od 100-tinjak kvadrata košta oko 140.000 eura, što je znatno jeftinije od kupovine novog doma.

Za mnoge, alternative jednostavno nema. Eurostat bilježi da cijene nekretnina u Hrvatskoj rastu već 10 godina, a prošle godine u Lijepoj našoj je zabilježen najveći porast cijena u Europskoj uniji. Iznajmljivanje nije rješenje jer su i tu cijene znatno više no što si brojni građani mogu priuštiti.

Profesor prostornog planiranja na Sveučilištu u Zagrebu, Nenad Lipovac, istaknuo je da nedovršeni krovovi iz kojih strši armatura i hrpe cigli mogu ukazivati na još nešto - lukrativnost apartmana u Hrvatskoj, naročito na obali. Neki svoje domove ne proširuju kako bi napravili prostora za nove članove obitelji već kako bi zaradili na turistima kojih je svake godine sve više. Dodao je i da ima zgrada na kojima je proces izgradnje kata započeo, ali nije dovršen jer je nestalo novaca, ili jer su mladi članovi obitelji za koje je namijenjen odlučili potražiti sreću u nekoj drugoj zemlji.

