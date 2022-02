Hrvatski Telekom: Zbrinuli smo više od 150.000 mobitela! Zubak Grupa: Elektrifikacija vozila naša obveza

Marijana Bačić, potpredsjednica za korporativnu prodaju i ICT usluge u Hrvatskom Telekomu:

”Danas sam stvarno iskreno sretna i ponosna što je Hrvatski Telekom postao partner Rezolucije Z, nama iznimno važnog projekta. Mi u Hrvatskom Telekomu već smo odavno prepoznali važnost održivosti i njome se bavimo već neko vrijeme i postižemo jako dobre rezultate. Direktno vezano uz to, primjerice, bavimo se zbrinjavanjem rabljenih mobilnih uređaja koji, ako se ne zbrinu pravilno, onečišćuju okoliš. Do danas smo ih zbrinuli više od 150.000, a nastavljamo s tim i dalje. Već danas koristimo ono na što smo se obvezali potpisavši Rezoluciju Z, a to je korištenje 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora.

Isto tako, direktno smanjujemo emisiju CO 2 . Do sada smo je smanjili za 20 posto, no nastavit ćemo je smanjivati i dalje. Proizvodnju otpada smanjili smo za više od 50 posto, a nastavit ćemo i dalje.

Rezolucija Z izuzetno nam je bitna zato što, osim što metemo ispred svoga praga, pridonosimo i zajednici i utječemo na održivost svih nas. Glavna i osnovna vodilja Hrvatskom Telekoma je pridonijeti digitalizaciji, želimo premostiti digitalni jaz, što je preduvjet za implementaciju različitih tehnoloških rješenja koja će pomoći pojedincima i kompanijama da implementiraju rješenja koja direktno utječu na održivost. Mi se bavimo pametnim gradovima, pametnim tvornicama, a automatiziramo procese jer želimo direktno utjecati na održivost kako bi nam budućnost bila onakva kakvu smo je zamislili danas, svi mi koji smo potpisali Rezoluciju Z.”

U potpisu dokumenta Hrvatski telekom dodatno se obvezao na: osiguravanje infrastrukture koja drugima omogućuje da posluju i žive održivije, pridonoseći pritom očuvanju prirodnih resursa; razvoj ICT rješenja koja omogućuju društvu da premosti digitalni jaz; razvoj mreže pametnih gradova i omogućavanje inovativnih rješenja koja pridonose zaštiti okoliša i poboljšavaju kvalitetu naših života; nastavak rada na povećanju energetske učinkovitosti uz korištenje 100% obnovljive električne energije; usmjerenost na ostvarenje niskougljične budućnosti dodatno smanjujući svoj ugljični otisak, uz još učinkovitije gospodarenje otpadom.

Žaklina Trbović, članica Uprave Zubak Grupe:

”Rezolucija Z važna nam je radi budućnosti naše djece i budućih naraštaja. S obzirom na to da je automobilska industrija jedan od najvećih zagađivača na svijetu, mislim da je obveza svih nas koji u njoj djelujemo da nastojimo riješiti taj problem. Mi kao Zubak grupa Rezolucijom Z smo se obvezali na elektrifikaciju našeg voznog parka.

Za sada imamo desetak vozila koji su električni i hibridni modeli. Obvezali smo se i na poticanje kupnje električnih vozila u Hrvatskoj. Davat ćemo povoljnije uvjete na ta vozila, nastavit ćemo ulagati u eklektične punionice za automobile na što smo do sada uložili oko dva milijuna kuna, a ulagat ćemo i još.”

U potpisu dokumenta Zubak Grupa dodatno se obvezala na aktivno poticanje održive mobilnosti među kupcima i djelatnicima te kreiranje raznih ponuda kako bi omogućili lakšu kupnju električnih vozila te time smanjili emisije CO 2 ; elektrifikaciju voznog parka Zubak Grupe ulaganjem u zamjenu testnih, zamjenskih i službenih vozila s motorima na unutarnje izgaranje hibridima i onima na potpuno električni pogon; savjesno ekološko odlaganje otpadnih ulja, otapala i kemikalija uz pomoć suvremenih i sigurnih metoda na svim lokacijama servisa Zubak Grupe; ulaganje u mrežu električnih punionica kojima osiguravamo dostupnost održivih izvora energije pridonoseći pozitivnom utjecaju na okoliš.