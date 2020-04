Hrvatski poduzetnik unajmio privatni avion pa s društvom pokušao ući u Francusku

Francuska je policija odbila primiti privatni avion koji je iz Londona letio na Azurnu obalu.

Grupa od sedam muškaraca starosti 40 do 50 godina i tri žene starosti od 23 do 25 godina trebala je helikopterima, nakon slijetanja avionom, otići u Cannes gdje su iznajmili luksuznu vilu.

"Došli su na odmor i čekala su ih tri helikoptera“, rekao je policijski glasnogovornik za agenciju AFP i dodao: "Rekli smo im da ne mogu ući na naš teritorij pa su otišli četiri sata kasnije“. Pokušavali su preko svojih kontakata nastaviti putovanje, no to im nije uspjelo, piše The Guardian.

Grupu su pripadnici nekoliko različitih nacionalnosti – njemačko, francusko, rumunjsko, ukrajinsko, ali i hrvatsko.

Privatni je avion iznajmio hrvatski poduzetnik koji se navodno bavi financijama i nekretninama.

Devet članova grupe vratilo se u London, odakle su i pokušali doći u Francusku, a jedan je privatnim avionom otišao u Berlin.

"Za prelazak granice potreban je opravdan ili hitan razlog“, ponovio je glasnogovornik francuske policije nakon ovog slučaja.