Hrvatske ceste kreću s gradnjom mosta na Savi kod Gradiške

Vlada je jučer dala suglasnost Hrvatskim cestama na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018., a kojim su predviđena ukupna ulaganja u iznosu od 2,95 milijardi kuna. U građenje i održavanje državnih cesta ove godine bi tako trebalo biti uloženo 2,1 milijardu kuna od čega u izgradnju 1,2 milijarde kuna. Ostala ulaganja, koja uključuju, među ostalim, financijske izdatke i sufinanciranje županijskih uprava za ceste, iznose 776,9 milijuna kuna.

Ključne kapitalne investicije Hrvatskih cesta u ovoj godini su Pelješki most, multimodalna platforma splitske aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš, brza cesta Okučani – Stara Gradiška i most Sava, most Odra, Podravski ipsilon, obilaznica Petrijevaca, spojna cesta Zabok – Krapina te čvor Škurinje – luka Rijeka.

Vlada je dala suglasnost i Hrvatskim autocestama na Plan građenja i održavanja autocesta za 2018., a koji je “težak” 638,7 milijuna kuna. HAC će u građenje uložiti 228 milijuna kuna, u izvanredno održavanje 319 milijuna kuna, a u redovno 90,4 milijuna kuna.

HAC će najviše ove godine uložiti za građenje na autocesti Beli Manastir – granica BiH i to 104 milijuna kuna.