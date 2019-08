Hrvatska nabavlja 10 novih brodica za 50 milijuna kuna

Tri hrvatska ministarstva ovih dana objavila su natječaje za nabavu 10 brodica, ukupno procijenjene vrijednosti gotovo 50 milijuna kuna bez PDV-a. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pri tome nabavlja najvrednije plovilo – brodicu za spašavanje i traganje čija je procijenjena vrijednost 10,5 milijuna kuna.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za šest brodica za nadzor morskog ribarstva, a ta nabava procijenjena je na 33,6 milijuna kuna bez PDV-a. Ministarstvo obrane pokrenulo je 5,6 milijuna kuna vrijedan pregovarački postupak s prethodnom objavom za nabavu tri RIB-brodice (Rigid inflatable boat) s pripadajućom opremom.

Inspekcijski nadzor

Brodica za traganje i spašavanje mora biti aluminijskih legura, a koristit će se među ostalim i za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i prijevoz bolesnika. Duljina trupa te brodice mora biti manja od 15 metara, a maksimalna brzina s punom opremom i punim zalihama na mirnom moru, pri maksimalnoj snazi pogonskih motora, treba biti minimalno 35 čvorova. Doplov brodice pri maksimalnoj brzini treba biti najmanje 400 nautičkih milja.

Nova brodica za traganje i spašavanja mora biti projektirana da te poslove može obavljati na gornjoj granici stanja mora šest odnosno značajne valne visine četiri do šest metara pri brzini od 15 čvorova. Brodica uz tri člana posade mora moći primiti još devet osoba uz mogućnost dodatnog smještaja jedne osobe na nosilima u unutrašnjosti brodice. Uz to, u slučaju nužde broj dodatnih osoba koje se mogu prevoziti brodicom treba biti najmanje 20.

Prema natječajnoj dokumentaciji, brodica treba biti projektirana među ostalim i tako da se pravilnim rasporedom težine omogući samostalno vraćanje brodice u početni položaj u slučaju njezina prevrtanja, i to bez potrebe da posada aktivira mehanička sredstva. Rok isporuke brodice ne smije biti dulji od 15 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Ministarstvo poljoprivrede još je prije ugovorilo s pulskim brodogradilištem Olimp nautika gradnju dvije brodice za nadzor morskog ribarstva, a sad ih, po sličnim karakteristikama, nabavlja još šest. Te brodice moraju biti duge od 13 do 15 metara, trup mora biti izrađen od GRP materijala (plastika armirana staklenim vlaknima) i ojačan jakim otpornim sintetičkim materijalom. Na tim brodicama, uz dva mjesta za posadu, mora postojati i prostor za minimalno četiri dodatna sjedaća mjesta u glavnoj kabini. A ta sjedaća mjesta u biti moraju biti klupe koje se mogu pretvoriti u ležajeve.

WC s tušem i LED televizori

Brodice moraju biti opremljene i za višednevni boravak na moru za najmanje četiri osobe, pa među ostalim moraju imati WC s tušem, kuhinjski blok, bežični internetski priključak, ali i dva LED televizora. Maksimalna brzina novih plovila Ministarstva poljoprivrede mora biti najmanje 40 čvorova, doplov mora biti minimalno 200 nautičkih milja, pri stanju mora 0-1 po Douglasovoj ljestvici i pri prosječnoj brzini od 30 čvorova. Rok isporuke tih šest brodica je najkasnije 330 dana od dana potpisivanja ugovora, a bit će raspoređene u Puli, Rijeci, Zadru i Dubrovniku po jedna te u Splitu dvije.

Nove tri brodice Ministarstva obrane služit će za ophodnju i nadzor. Bit će različite dužine, a trup im mora biti od brodograđevnog aluminija ili polimernog kompozita s ojačanjem od staklenih vlakana. Tako će jedna brodica biti duga pet do šest metara, druga 7,5 do 8,5 m, a treća od 8,5 do 9,5 m.

Najmanja brodica od te tri treba primati najmanje osam osoba s opremom.

Maksimalna brzina te brodice mora biti 30 plus čvorova. Srednja brodica mora primati minimalno šest osoba s opremom, a dostizati maksimalnu brzinu od minimalno 30 čvorova. Najveća brodica treba primati devet osoba s opremom i imati maksimalnu brzinu od 40 plus čvorova. Vojne brodice moraju biti isporučene do 16. listopada 2020.