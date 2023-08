Drama u Parizu: Hrvatska katolička misija izbačena iz crkve, sutra zadnja misa

Hrvatska katolička misija u Parizu izbačena je iz crkve u Parizu, koju je godinama koristila i ove nedjelje bit će služena posljednja misa na hrvatskom jeziku. Tu dramatičnu vijest objavio je župnik don Stjepan Lončar, voditelj Hrvatske katoličke župe u Parizu, koji se pismom obratio svojim župljanima.

- Mnogi ste već čuli za novonastalu situaciju u našoj Misiji. Pariška Nadbiskupija i župa Saint Germain de Charonne u kojoj već godinama slavimo Svete Mise i okupljamo se na naša druženja, odlučili su da nam više neće produžavati ugovor o korištenju crkve i prostorija koje smo do sada koristili - piše don Stjepan Lončar, dodajući kako su im to najavili prije godinu dana, ali smo su se nadali i vjerovali da se to ipak neće dogoditi.

- No, to je naša nova realnost. Mi smo poduzeli korake koje smo mogli. U traženje rješenja bilo je uključeno Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, na čelu s predsjednikom Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu nadbiskupom vrhbosanskim Tomom Vukšićem i nacionalnim ravnateljem dr. Tomislavom Markićem, Hrvatsko Veleposlanstvo u Republici Francuskoj, te ja kao voditelj Hrvatske katoličke Misije zajedno s najbližim suradnicima - piše Lončar, dodajući kako su u prošlih šest mjeseci imali susrete, razgovore, pisanu i telefonsku komunikaciju s vodstvom Pariške nadbiskupije te da im je svaki put rečeno da oni misle na njih i da se traži najbolje rješenje.

- Kao grom iz vedra neba, stigao je dopis nadbiskupu Vukšiću u Ravnateljstvo u Zagrebu da nam Pariška nadbiskupija ne može dalje pružati gostoprimstvo na svojem terenu. Kao razlog se navode rane iz prošlosti koje su nastale sudskim procesom tijekom pet godina, navodnim nepoštivanjem potpisanih ugovora i pritužbama francuskog župnika na ponašanje pojedinaca iz naše zajednice prema njemu. Kad smo upitali o kojim se problemima radi, ništa konkretno nisu nam naveli. Nažalost i sami smo donekle krivi za ovo što nam se sad događa, ali ako je i bilo određenih problema, smatram da se trebalo dobronamjerno na njih ukazati i rješavati ih u duhu vjere i Evanđelja. Ovako ostaje gorki okus i nepravda koja je nanesena našoj hrvatskoj zajednici, jednoj od najstarijih u Parizu - piše don Stjepan Lončar, najavljujući zadnju svetu misu u crkvi Saint Germain de Charonne ove nedjelje 27. kolovoza 2023. u 12 sati.

- Poslije svete mise ostat ćemo u crkvi i vidjeti što i kako dalje. Vodstvo naše Misije već je poduzelo korake u traženju nove crkve na području biskupije Saint Denis i biskupije Nanterres. O svemu tome više u nedjelju. Pozivam vas također na smirenost i dostojanstvo, jer tražimo novo rješenje. Samo smirenošću i ozbiljnošću, pokazat ćemo da nam se može dodijeliti nova crkva i nova šansa za nastavak naše Misije - piše u pismu župljanima koje uz don Stjepana Lončara potpisuje i njegov pomoćnik don Luka Poljak.

