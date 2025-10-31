Naši Portali
31.10.2025. u 17:11

Roba iz Kine sada će, kroz Rijeka Gateway stizati i do sedam dana ranije do europskih odredišta; s nizinskom prugom koju Hrvatska mora izgraditi, još i brže

Rijeka je, s uređenjem i puštanjem u rad novog kontejnerskog terminala Rijeka Gateway, preuzela primat nad ostalim lukama sjevernog Jadrana; otvorila je vrata kontejnerskom prometu s dalekog istoka do središnje Europe, skratila put morem i kopnom do velikih europskih gradova i time se pozicionirala na svjetsku trgovinsku rutu. Zaključak je to svih odgovornih koji su zadnjih godina radili na ovom, kako je i premijer Andrej Plenković na otvorenju u Rijeci rekao, najvećem infrastrukturnom projektu u povijesti Rijeke, te u povijesti modernizacije lučke infrastrukture u Hrvatskoj.

Rijeka Gateway

Kupnja