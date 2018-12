Hrvatska je opet na krivoj strani povijesti jer se Vlada ne želi zamjeriti desnici

S predsjednikom IDS-a Borisom Miletićem o Amsterdamskoj koaliciji, društvenoj klimi i izborima za predsjednika države.

Ušli ste u savez s HSS-om i GLAS-om. Zašto mislite da je Amsterdamska koalicija alternativa HDZ-u?

Zato što stranački sustav kakav smo nekad znali više ne postoji. U Europi jačaju ekstremističke snage čije poruke nisu nimalo simpatične, a u Hrvatskoj jača nacionalistička retorika koju HDZ sustavno tolerira. Tko će se tome suprotstaviti? SDP je, na žalost, u svojim dubokim problemima i tu ostaje Amsterdamska koalicija kao jedina suvisla i čvrsta opozicija, pa i antipod HDZ-u.

Osim vrijednosne komponente, tu je i ona najvažnija, gospodarska. Hrvatsku su po gospodarskim pokazateljima preskočile gotovo sve zemlje koje su bile siromašnije od nas. To je apsurd i izravna posljedica HDZ-ove vlasti. Svi mi smo već godinama u operativi, Krešo i ja smo gradonačelnici uspješnih gradova, Anka je bila izuzetno uspješna ministrica i jako dobro znamo što se sve može i treba napraviti da se preokrenu negativni trendovi. Zbog svega toga sam uvjeren da smo najjača opozicijska snaga, a s obzirom na posljednje ankete u kojima koalicija dobiva više od 10%, čini se da i građani misle tako.

Može li biti snažne i ujedinjene oporbe koja će biti alternativna HDZ-u bez SDP-a?

Ja se iskreno nadam da će se SDP oporaviti. Njima su vrata uvijek otvorena. No, na žalost, ne vidim naznake da će se situacija u toj stranci brzo popraviti, a vremena za čekanje nema. Mi idemo svojim putem, a oni će nam se, kad budu spremni, nadam se, priključiti.

Jača li u Hrvatskoj nacionalizam i atmosfera straha?

Da, na žalost jačaju. Na ulicama i stadionima izvikuju se pozdravi pod kojima se ljude odvodilo u koncentracijske logore, pod kojima su se ubijala djeca i to je u ovoj zemlji postalo normalno. Ali to nije normalno, to je katastrofa i, ako se netko protiv toga bori vrlo konkretno, onda su to IDS i Amsterdamska. Svi znaju da je IDS predložio dopune Kaznenog zakona kojim će se oštro kažnjavati veličanje ustaštva – konkretnije od toga ne može!

Što sada rade i u Austriji. Što je s tim vašim prijedlogom?

Hrvatska je Vlada od Austrije dobila pljusku kakvu zaslužuje. Vlada je od silne želje da se ne zamjeri radikalnoj desnici dopustila da se Hrvatsku stigmatizira i da se ponovno nađe na krivoj strani povijesti! Pretpostavljam da iz istog razloga odbijaju naš prijedlog izmjena zakona staviti na dnevni red Sabora, čime ponovno šalju poruku da je izvikivanje ustaških parola nešto što se može tolerirati. Zamislite da se takve stvari događaju u jednoj Njemačkoj!

Hrvatska je postala zemlja poremećenih kriterija. Neke stvari koje su loše ili sramotne počeli smo prihvaćati zdravo za gotovo. Dovoljno je samo pogledati pravosuđe i koliko traju sudski postupci kod nas u odnosu na razvijene zemlje.

Iduće bi se godine trebao mijenjati i Zakon o pobačaju. Hoćemo li ga dobiti i je li predstavnicima vjerskih zajednica mjesto u radnoj skupini?

Situacija je tu potpuno jasna. Jesmo li mi sekularna država? Ako jesmo, što imaju vjerske zajednice tražiti u izradi zakona koji je u nadležnosti ministarstva zdravstva!?

Prvi pravi test Amsterdamska će imati već na izborima za Europarlament. Što će oni pokazati? Osvoji li Amsterdamska mandat, hoće li to biti zalog da zajedno idete i na iduće parlamentarne izbore?

Cijela Europa nalazi se na prekretnici i na ovim izborima građani će birati između dvije Europe, one progresivne, razvijene i otvorene i one druge, konzervativne, zatvorene koja diže žicu, ratuje protiv sveučilišta, brani pobačaj i slično. Naša je koalicija lice napredne i civilizirane Europe i siguran sam da će ljudi to prepoznati. Amsterdamska je koalicija strateški projekt stvaranja šireg opozicijskog bloka koji nije ograničen na europske izbore.

Što je s predsjedničkim izborima, koga vidite kao najboljeg protukandidata predsjednici?

Moram priznati da nisam primijetio da je HDZ potvrdio da će predsjednica Grabar-Kitarović biti njihova kandidatkinja. Tko zna, možda i tu bude iznenađenja. Što se tiče naše koalicije, prerano je govoriti o imenima, ali siguran sam možemo ponuditi puno boljeg kandidata.

Jeste li spremni podržati Zorana Milanovića ako se odluči na kandidaturu?

Nitko nema bjanko podršku IDS-a. O tome ćemo, kad dođe vrijeme, prvo raspravljati na stranačkim tijelima, a onda unutar koalicije. U Hrvatskoj ima puno političara koji bi izvrsno obavljali taj posao, a koji nisu svaki dan u medijima.

Bude li Amsterdamska koalicija išla s nekim drugim, svojim kandidatom, tko je po vama bolji za to – Anka Mrak Taritaš ili Krešo Beljak?

Teško pitanje jer mislim da bi oboje bili odlični kandidati. Riječ je o vrlo energičnim, direktnim i kompetentnim ljudima koji bi jako dobro obnašali tu dužnost.

Koje su vaša ambicije? Najavili ste odlazak iz Sabora, od siječnja ulazi vaša zamjena Emil Daus. Zbog čega ste se odlučili na takav potez?

S obzirom na posao koji nas čeka s Amsterdamskom koalicijom i europskim izborima te udarni dnevni ritam koji imam kao gradonačelnik Pule, procijenio sam da je u ovom trenutku mjesto saborskog zastupnika ispravnije prepustiti osobi koja se tom poslu može sto posto posvetiti. Emil Daus je jedan od najuspješnijih IDS-ovih načelnika i vrlo kvalitetan i artikuliran čovjek.

Imaju li veze s tom odlukom problemi u Uljaniku i koliko vam je problem u brodogradilištu, kao stranci, naštetio?

Ne, nemaju veze. Jer IDS nikad nije imao veze s poslovanjem Uljanika, kao što nema nikakve veze s aktualnom situacijom u Uljaniku i to svi znaju. Mi smo se našli na udaru Vlade koja je tako pokušala skrenuti pozornost za svoje propuste i zamagliti činjenicu da su oni velikim dijelom odgovorni za situaciju u brodogradilištu. To je bila njihova taktika odvlačenja pažnje. Ali vrlo brzo je postalo jasno tko je odgovoran, tko nije odradio svoj posao i tko nije reagirao kad je trebalo. To je jasno i sindikatima i stožeru, radnicima. Sve ostalo utvrdit će DORH. Meni je kao gradonačelniku i nekome tko je emotivno vezan za Uljanik cijelo ovo razdoblje bilo izuzetno mučno. Mi ćemo kao Grad i dalje biti maksimalno na raspolaganju prije svega radnicima da im pomognemo prebroditi cijelu ovu situaciju.

