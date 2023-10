Hrvatska glumica ključem izgrebala tuđi auto: Mislila sam da je to auto bivšeg supruga

Hrvatska glumica I. M. (55) osuđena je na Općinskom sudu na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca zatvora s jednogodišnjim rokom kušnje zbog oštećenja tuđe stvari jer je ključem izgrebala tuđi automobil. Ona je na sudu objasnila kako je mislila da je to vozilo njezinog bivšeg supruga.

- Tog dana kada sam izašla iz bolnice nakon hospitalizacije, čula sam da je imao aferu s nepoznatom ženom, a on mi se pohvalio i da je kupio novi auto pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to provjeriti. Vidjela sam novi auto i bila sam jako povrijeđena pa sam uzela ključ i oštetila ga - ispričala je na sudu glumica, piše Jutarnji list.

Mora platiti i 66 eura sudskih troškova, a vlasnica izgrebane Opel Astre upućena je u parnicu kako bi namirila štetu na automobilu. Na sudu je izrazila kajanje i žaljenje te je rekla da je supruga, kada se doselio kod nje, poslovno i financijski pomagala te vraćala njegove dugove. Vlasnici automobila koji je izgrebala rekla je da će platiti štetu.

