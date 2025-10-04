Hrvati nestaju do kraja stoljeća?!

U prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj su rođena 18.194 djeteta, a preminule su 30.372 osobe. Sličan obrazac negativnog prirodnog prirasta zabilježen je i u 2024., kada je rođeno 32.069 djece, a umrlo 51.080 osoba. Razlika je grad veličine Poreča. Ili Imotskog i Benkovca zajedno. Dnevno se u prosjeku rađalo 87 djece, a 140 stanovnika u tom je istom danu preminulo. Stopa fertiliteta je 1,47 novorođene djece po obitelji, a stopa rodnosti veća od 2,1, što se smatra razinom jednostavne reprodukcije, posljednji je put zabilježena još tamo 1967., kad je Matica hrvatska tiskala Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. U njoj se polazi od stava da načelo nacionalnog suvereniteta i potpune ravnopravnosti jugoslavenskih naroda obuhvaća i pravo svakog od tih naroda da čuva sve atribute nacionalnog postojanja, a među tim atributima "odsudno važnu ulogu ima vlastito nacionalno ime jezika kojim se hrvatski narod služi, jer je neotuđivo pravo svakoga naroda da svoj jezik naziva vlastitim imenom".