UBOJICA SAM POZVAO HITNU

Krvava noć u Beču: Hrvat (56) priznao da je nožem nasmrt izbo muškarca, uhićena i Srpkinja

Njema?ka policija provodi pretrese povezane s napada?em u Be?u
Friso Gentsch/DPA
VL
Autor
Snježana Herak
01.12.2025.
u 12:08

Uhićena 46-godišnja Srpkinja potvrdila je navode 56-godišnjeg Hrvata. Žena je izjavila da je čula svađu dvojice muškaraca

O krvavoj noći u subotu kasno navečer i jezovitom ubojstvu nepoznatog muškarca koji je nožem izboden na smrt u jednom stanu u 2. bečkom stambenu okrugu Leopoldstadt u Beču, izvještavaju austrijski mediji i u ponedjeljak. Ali, danas s novim pojedinostima i glavnom vijesti da je 56-godišnji Hrvat, istražiteljima priznao ubojstvo muškarca, kojeg je policija pronašla s više ubodnih rana u jednom stanu u bečkoj ulici Schreygasse. Hrvat je sam pozvao hitnu pomoć, a po dolasku policije u subotu navečer oko 22,30 sati, zatečen je u stanu zajedno s 46-godišnjom srpskom državljankom. Oboje su uhićeni na licu mjesta, pod sumnjom da su počinili zločin. U nedjelju su istražitelji Ureda kriminalističke policije pokrajine Beč proveli ispitivanje dvoje osumnjičenika.

Tijekom ispitivanja 56-godišnji Hrvat priznao je ubojstvo. Izjavio je da je došlo do svađe dvojice muškaraca, tijekom koje je izgubio živce i nožem izbo drugog muškarca. Uhićena 46-godišnja Srpkinja potvrdila je navode 56-godišnjeg Hrvata. Žena je izjavila da je čula svađu dvojice muškaraca. Prema policijskom izvješću oboje uhićenih su u trenutku incidenta bili pijani. Policija još nije izvijestila o identitetu ubijenog. Navodno, još nije "definitivno utvrđen", kako navode austrijski mediji. Međutim, kako izvještava dnevni list "Heute", vjeruje se da je riječ o 49-godišnjem muškarcu. Oko čega su se točno muškarci posvađali i koji je bio motiv ubojstva, zasad nije poznato. Istraga je u tijeku.

Ključne riječi
ubojstvo Hrvat napad nožem Austrija

