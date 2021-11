Horvat potvrdio: Vanđelić urudžbirao zahtjev za sporazumni raskid ugovora

Ministar graditeljstva Darko Horvat potvrdio je u petak da je ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić na urudžbeni zapisnik Ministarstva graditeljstva jučer urudžbirao zahtjev za sporazumnim raskidom ugovora, odnosno da daje ostavku. Predsjednik Vlade Andrej Plenković prethodno je kazao da je Vanđelićevu ostavku "primio na znanje".

"Ne znam, pitajte njega, ja sam primio na znanje tu vijest. Nisam gledao pressicu, samo mi je ministar rekao da je bila pressica, to je sve što ću vam reći o tome", dodao je.

Ministar Horvat je izvijestio da je Vanđelić u zahtjevu za sporazumnim raskidom ugovora definirao 17. prosinca kao poželjni datum s kojim bi ugovor raskinuo, a da mu je on u kratkom razgovoru jučer predložio da odradi cijeli prosinac, kako bi dobili na vremenu i izabrali zamjenika odnosno novog ravnatelja putem javnog natječaja.

Na pitanje je li zadovoljan dosadašnjim radom ravnatelja Fonda, Horvat nije konkretno odgovorio rekavši da se nakon nekoliko iteracija pojednostavljivanja postupka podnošenja zahtjeva za obnovom otvorila perspektiva generiranja većeg broja odluka.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 26.11.2021., Zagreb - Darko Horvat, ministar prostornoga uredjenja, graditeljstva i drzavne imovine odrzao je konferenciju za medije. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Horvat: Sada počinje pravi posao

"Te su se odluke u proteklih dva tjedna počele događati i one su ili se šalju u Središnji državni ured ili u Fond, provode se postupci nabave i, ustvari, sada počinje onaj pravi posao", kazao je Horvat.

Na pitanje odlazi li Vanđelić kao osoba koja je obavila sve što je trebala ili nije, Horvat je odgovorio da Vanđelić odlazi temeljem svojeg zahtjeva. "Nisam imao nikakvu namjeru, niti mi je želja nagovarati ga za taj posao. Budući ravnatelj Fonda mora imati ipak malo više žara na tom mjestu, u tom poslu i imati namjeru isključivo voditi Fond", naglasio je Horvat.

Na pitanje je li mu žao da Vanđelića nije prije razriješio, Horvat je odgovorio da je već više puta kazao kako između njih nije bilo nikakvih žalbi niti tenzija. "Status ili sudbina Vanđelića na čelu Fonda je samo u njegovim rukama, jučerašnjim danom to se i obistinilo", rekao je ministar.

Na pitanje o efikasnosti Fonda za obnovu i primjedbu da još nije krenula ni konstrukcijska obnova crvenih objekata, Horvat je objasnio kako svaki predmet nakon odluke mora doći u ruke projektantima, nakon čega se generiraju troškovnici na osnovu kojih se ugovara posao.

"To je metodologija koju od nas traži EU komisija da bismo u jednome trenutku ostavili verificirani revizorski trag i opravdali sav novac koji nam je EU dala. To je dugoročni proces koji se neće dogoditi kada se pukne prstom. Želimo li iskoristiti do zadnjeg eura novac koji crpimo kao bespovratna sredstva, moramo igrati po pravilima koja su definirana za sve članice EU", objasnio je Horvat.

Na pitanje što s računima za električnu energiju koji, po navodima medija, dolaze na adrese pogođenih potresom, ministar je odgovorio da će, kao i do sada, iz mjeseca u mjesec onima koji nemaju u ovome trenutku adekvatni, privremeni ili stalni smještaj financirati cijenu električne energije, kao i neke druge izdatke.

Najavio je također kako je, prema njemu dostupnim, zadnjim informacijama, gradnja zamjenskih kuća u završnoj fazi javnog nadmetanja te da očekuje vrlo brzo i prve ugovore.

Želimo ugovore o gradnji zamjenskih kuća što je prije moguće

"To znači, kada stručno povjerenstvo zaključi analizu i predloži najpovoljnije izvođače, tada ćemo se s njima složiti ili ne. Vjerujte mi da želimo takve ugovore što je prije moguće", istaknuo je Horvat.

O dodatnim pitanjima o Vanđelićevoj ostavci, ministar je kazao kako je Vanđelić već u početku sugerirao da ne cilja odraditi puni četverogodišnji mandat na čelu Fonda.

"Izrazio je želju da postavi funkcionalnost Fonda na zdrave, operabilne noge, ako on smatra da je to učinio, ja mu tu ne želim ni sporiti ili proturječiti. Tamo gdje on staje, nastavit će netko drugi. U ovom trenutku ne znam tko, jer ćemo novog ravnatelja opet birati javnim natječajem", kazao je Horvat.

Ministar je izrazio želju da na čelo Fonda za obnovu dođe osoba koja je najbolje upoznata s problematikom. "Budemo li morali birati vršitelja dužnosti na jedno određeno vrijeme, siguran sam da će to biti netko iz sustava", dodao je.

Na pitanje tko bi to mogao biti, Horvat je odgovorio da ga je Vanđelićeva odluka zatekla i malo iznenadila.

"Nisam imao u perspektivi skrivenog favorita niti asa u rukavu, to bi možda bilo i kontraproduktivno jer idemo na javni natječaj, i ljudi koji će se pojaviti morat će zadovoljiti, kao i na prethodnom, stroge kriterije koji su predmet tog natječaja", zaključio je Horvat.