Horvat: Još se ne zna konačan stav CSIC-a

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izvijestio je u ponedjeljak da još ne zna konačan stav China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) o eventualnoj suradnji s hrvatskom brodograđevnom industrijom, no najavio je i sastanak s Dankom Končarom oko određene inicijative vezane za Uljanik.

Odgovarajući na upit novinara nakon dodjele 20 ugovora o bespovratnim EU sredstvima hrvatskim poduzetnicima u Ministarstvu gospodarstva ima li kakvih povratnih informacija iz Kine vezano za 3. maj i Uljanik, Horvat je kazao da u ovom trenutku još uvijek nema konačni stav Kineza, kazavši kako očekuje "komad papira" na kojem će biti ili njihova ponuda ili analiza, a čim ga dobije, podijelit će ga s hrvatskom javnošću.

Upitan je li upoznat s informacijama da bi se Danko Končar mogao vratiti u Uljanik, na način da bi unajmio opremu i ljude a vezano za brod kuvajtskog naručitelja, Horvat je kazao da je takvu priču čuo te da je do njega došla inicijativa gospodina Končara oko sastanka, koji će se i dogoditi tijekom idućeg tjedna.

"Kakvu inicijativu ili ideju u ovom trenutku gospodin Končar ima, ne znam u detalje", kazao je Horvat.

Potvrdio je informacije da je novac od prodaje nekretnina TIBO-a sjeo na poslovni račun 3. maja i da je to "izvor onog dijela plaće kojim se za deveti, deseti i jedanaesti mjesec nadomještava minimalna plaća do pune plaće".

Početkom prošlog tjedna, naime, na Trgovačkom sudu u Rijeci doneseno je rješenje o diobi pa će se od 10 milijuna kuna, koje je za 43.000 četvornih metara zemljišta Tvornice industrijske i brodske opreme (TIBO) u stečaju platila zagrebačka tvrtka M.M.A Poslovanje, namiriti i oko šest milijuna kuna tražbina razlučnog vjerovnika Brodogradilišta "3. maj".

Na upit kako komentira da ministar državne imovine Goran Marić podiže cijenu najma državnih poslovnih prostora obrtnicima, Horvat je odgovorio da su u kontinuiranom razgovoru s kolegom Marićem te najavio zajednički sastanak u utorak idućeg tjedna kojem će prisustvovati i čelni ljudi Hrvatske obrtničke komore (HOK), a nakon kojeg će biti dat zajednički stav i izjava za hrvatsku javnost, najavio je Horvat.

Upitan pak hoće li biti daljnjeg smanjivanja nameta poduzetnicima, Horvat je podsjetio da su u završnoj fazi pripreme akcijskog plana za ukidanje i smanjenje tzv. neporeznih davanja te kako će se u slijedećih oko mjesec dana s time izaći pred hrvatsku javnost.

Zamoljen da komentira slučaj u kojem bi moglo doći do ovrhe tri tvrtke u visini 202 milijuna kuna - Čazmatrans Nove, App Požege i Croatia Protekta, Horvat je rekao da mu se do sada iz tih tvrtki nisu obratili. Bude li potrebe za sastankom, promptno će se za to naći vrijeme, istaknuo je.

"Moram priznati da sam i ja danas dobio tu informaciju iz medija, nismo stigli napraviti analizu o čemu se točno radi. Mislim da je to problem isključivo pravosuđa, a nakon što se pravosudna tijela konačno odrede, nakon toga ćemo sjesti za stol i vidjeti što dalje", kaže Horvat.

Kako je Jutarnji list otkrio u nedjelju, Peša na ime odštete od samo nekoliko desetaka tisuća kuna uspio je pravnim sredstvima dokazati da mu sada pripadaju čak 202 milijuna kuna, a taj iznos pokušava naplatiti od tvrtki Čazmatrans Nova, App Požega i Croatia Protekt tvrdeći da su oni pravni sljednici tvrtke Kontinental prijevoz za koju je radio kao vozač kamiona kada je doživio nesreću u Austriji, navodi dnevnik.

Direktori poduzeća planiraju zatražiti hitni sastanak kod ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i ministra gospodarstva Horvata. Žele Vladi iznijeti svoj problem, koji bi mogao dovesti do gašenja oko šest stotina radnih mjesta, piše taj dnevnik.