Horor ispred kafića: Tinejdžeri tukli 26-godišnjaka, teško ga ozlijedili

Koprivničko-križevačka policija osumnjičila je 18-godišnjaka i 19-godišnjaka s koprivničkog područja za sudjelovanje u tučnjavi u kojoj su teško ozlijedili 26-godišnjaka, te ih je uz kaznenu prijavu predala pritvorskom nadzorniku.

Policija ih sumnjiči da su 26-godišnjaka napali u subotu oko tri sata ispred ugostiteljskog objekta u Koprivnici, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi protiv osumnjičenika je podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u nedjelju koprivničko-križevačka, policija.