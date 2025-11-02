Naši Portali
KAZNENO PRIJAVLJENI

Horor ispred kafića: Tinejdžeri tukli 26-godišnjaka, teško ga ozlijedili

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
02.11.2025.
u 14:34

Osumnjičena su dvojica tinejdžera zbog teškog ozljeđivanja 26-godišnjaka

Koprivničko-križevačka policija osumnjičila je 18-godišnjaka i 19-godišnjaka s koprivničkog područja za sudjelovanje u tučnjavi u kojoj su teško ozlijedili 26-godišnjaka, te ih je uz kaznenu prijavu predala pritvorskom nadzorniku.

Policija ih sumnjiči da su 26-godišnjaka napali u subotu oko tri sata ispred ugostiteljskog objekta u Koprivnici, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi protiv osumnjičenika je podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u nedjelju koprivničko-križevačka, policija.

Ključne riječi
tučnjava Koprivnica

Kupnja