Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Sisku održat će se u subotu. Najavljen i prosvjed

Hod za život, obitelj i Hrvatsku ove će se godine održati u Sisku, u subotu 17. lipnja 2023. godine. Boris Prpić, koordinator Hoda za život, obitelj i Hrvatsku u Sisku, istaknuo je zajedničko zalaganje za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

"Pravo na život temeljno je ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava. Svi mi hodamo potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci, okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život započinje začećem. Mi koji živimo u demokraciji imamo obavezu boriti se za poštivanje prava na život svakog čovjeka. Dužnost nam je biti glas onih koji se ne čuju i koji glasa nemaju.“, naglasio je Prpić. Predstavnici organizatora istakli su kako žele poslati u subotu jasan zahtjev "za zakonskom zaštitom života".

"Jer što će nam sva prava, ako nije omogućeno temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kako nerođenog djeteta, tako i rođenog, mladog, starog, pa sve do naših djedova i baka. Mi i ovim putem očekujemo od političara, ohrabrujemo sve one koji nas predstavljaju na lokalnoj i nacionalnoj razini, da štite temeljno ljudsko pravo - pravo na život." - dodala je Terezija Tržić, članica organizacijskog Hoda za život, Sisak. Početak subotnjeg Hoda za život, obitelj i Hrvatsku u Sisku je u 10:30 sati kod Sisačkog robnog centra (SRCE). Istovremeno će se u Sisku održati i "Slavlje slobode" od 10,30 sati na Trgu bana Jelačića, kao svojevrsni protuprosvjed prema Hodu za život. "No pasaran! Bukom protiv glasne manjine" - naziv je protuprosvjeda.

