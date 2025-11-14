Hoće li život na Zemlji ovako završiti? Znanstvenici otkrili što nas čeka u dalekoj budućnosti

Znanstvenici su otkrili mračnu perspektivu za budućnost čovječanstva, upozoravajući da će Zemlju na kraju progutati Sunce. Za otprilike pet milijardi godina, naša zvijezda će sagorjeti posljednje vodikovo gorivo i početi se širiti u monstruoznog crvenog diva.

Kada se to dogodi, astronomi sa Sveučilišnog koledža u Londonu i Sveučilišta u Warwicku predviđaju da će Zemlja biti progutana Suncem ili rastrgana na komade. Čak i ako Zemlja preživi transformaciju naše zvijezde, istraživači upozoravaju da život na našem planetu neće. Naša propast će vjerojatno biti uzrokovana snažnim gravitacijskim učincima poznatim kao 'plimne sile', piše Daily Mail.

Vodeći autor, dr. Edward Bryant, kaže: 'Baš kao što Mjesec vuče Zemljine oceane stvarajući plimu, planet vuče zvijezdu.' Kako se zvijezda razvija i širi, ova interakcija postaje jača. 'Ove interakcije usporavaju planet i uzrokuju smanjenje njegove orbite, čineći da spiralno pada prema unutra dok se ili ne raspadne ili padne u zvijezdu', dodaje. Ovo strašno otkriće, objavljeno u Mjesečnim obavijestima Kraljevskog astronomskog društva, napravljeno je promatranjem gotovo pola milijuna zvijezda koje su upravo ušle u ovu 'post-glavnu sekvencu' fazu svog života. Zvijezde glavne sekvence, poput našeg Sunca, stabilne su jer je unutarnja sila gravitacije uravnotežena vanjskim pritiskom iz nuklearnih fuzijskih reakcija u njihovoj jezgri. Ali kada zvijezdama ponestane vodika za sagorijevanje, ova ravnoteža je poremećena i zvijezda počinje kolabirati u sebe. Tijekom tog procesa, crveni div može postati od 100 do 1000 puta veći.

Koristeći računalni program, istraživači su tražili sitna smanjenja svjetlosti uzrokovana planetom u orbiti koji prolazi ispred post-glavne sekvence zvijezda. Od 15.000 mogućih signala, dr. Bryant i njegov suautor uspjeli su identificirati 130 divovskih planeta koji orbitiraju blizu svojih zvijezda, od kojih je 33 prethodno neotkriveno. Otkrili su da su zvijezde koje su već proširene i ohlađene u crvene divove mnogo manje vjerojatno domaćini velikim planetima u bliskoj orbiti.

Ukupno, 0,28 posto ispitanih zvijezda bilo je dom divovskom planetu, s tim da su najmlađe zvijezde u sekvenci češće imale planete. Međutim, za planete koji su već dovoljno narasli da budu klasificirani kao crveni divovi, samo 0,11 posto bilo je dom planeta. 'Ovo je snažan dokaz da kako zvijezde evoluiraju izvan svoje glavne sekvence, mogu brzo uzrokovati da planeti spiralno padnu u njih i budu uništeni', kaže dr. Bryant i dodaje: 'Očekivali smo vidjeti ovaj učinak, ali smo ipak bili iznenađeni koliko učinkovite ove zvijezde izgledaju u proždiranju svojih bliskih planeta.'

Zabrinjavajuće, istraživači vjeruju da će se ista stvar na kraju dogoditi Zemlji. Znanstvenici trenutno predviđaju da će Sunce postati crveni div za otprilike pet milijardi godina, a ovo istraživanje sugerira da izgledi za Zemlju nisu dobri. Suautor dr. Vincent Van Eylen sa Sveučilišnog koledža u Londonu kaže: 'Kada se to dogodi, hoće li planeti Sunčevog sustava preživjeti? Otkrili smo da u nekim slučajevima planeti ne prežive.' Zemlja će vjerojatno biti sigurnija od divovskih planeta koji orbitiraju vrlo blizu svojih zvijezda. Međutim, istraživači su promatrali samo prvih jedan do dva milijuna godina 'post-glavne sekvence' faze. To znači da ove zvijezde imaju još dug put evolucije i mogu biti još destruktivnije u godinama koje dolaze. Istraživanja sugeriraju da će Sunce toliko narasti da će progutati dva unutarnja planeta, Merkur i Veneru, ali možda neće dosegnuti Zemlju. U svakom slučaju, znanstvenici predviđaju da čovječanstvo vjerojatno neće preživjeti evoluciju Sunca.Dr. Bryant je rekao za Daily Mail: 'Život na površini ne bi preživio.'

Širenje Sunca bi drastično povećalo razinu zračenja primljenu na površini Zemlje, dramatično povećalo površinsku temperaturu i učinilo planet nenastanjivim. 'Znanstvenici predviđaju da će intenzivna vrućina od širećeg Sunca skinuti Zemlji atmosferu i ispariti oceane.