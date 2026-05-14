Pedofil osuđen na osam godina zatvora u Mađarskoj, uhićen na Tenerifima

Mađarski državljanin, koji je osuđen zbog seksualnog zlostavljanja djece, uhićen je u Španjolskoj, zahvaljujući informacijama javnosti, nakon što je njegova fotografija i podaci o njemu, objavljena na stranici najtraženijih bjegunaca u Europskoj uniji.
On trenutačno čeka izručenje Mađarskoj, a Europol kaže da se radi od 37-godišnjaku koji je 7. svibnja uhićen na Tenerifima i to samo tri dana nakon što su podaci o njemu i njegovom zločinu objavljeni na stranici na kojoj se objavljuju podaci i najtraženijim europskim bjeguncima. Zbog svojih zločina je na sudu u Budimpešti osuđen na osam godina zatvora. Uhićen je nakon anonimne dojave o lokaciji na kojoj se skriva u Španjolskoj.FOTO Zovu ga 'bosanski Alcatraz': Pogledajte kako izgleda novi zatvorski kompleks vrijedan 10,6 milijuna eura
