Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROJEKT U GEORGIJI USISAO VODU

Data centar uzbunio stanovnike, "neprimjetno" je potrošio 113 milijuna litara vode

FILE PHOTO: Microsoft boosts Wisconsin data center spending to $7 billion
Audrey Richardson/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
14.05.2026.
u 09:36

Sveukupno, investitor, Quality Technology Services, dugovao je gotovo 150.000 dolara za korištenje više od 113.000 kubika neobračunate vode.

Susjedi podatkovnog centra u američkoj Georgiji su ogorčeni nakon što su otkrili da je objekt usisao gotovo 30 milijuna galona vode, što je nešto više od 113,5 milijuna litara - bez da je u početku platio, piše Politico. Ogorčenje je počelo rasti prošle godine kada su stanovnici bogatog naselja Annelise Park u Fayettevilleu u Georgiji primijetili da im je tlak vode neuobičajeno nizak.

Kada je lokalna komunalna tvrtka provela istragu, službenici su otkrili dva industrijska vodovodna priključka koji su napajali kampus podatkovnog centra smještenog 30-ak kilometara južno od centra Atlante. Jedan vodovodni priključak je instaliran bez znanja komunalne tvrtke, a drugi nije bio povezan s računom tvrtke te stoga nije bio naplaćen.

Ključne riječi
Data centar podatkovni centar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!