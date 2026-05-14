Data centar uzbunio stanovnike, "neprimjetno" je potrošio 113 milijuna litara vode

Susjedi podatkovnog centra u američkoj Georgiji su ogorčeni nakon što su otkrili da je objekt usisao gotovo 30 milijuna galona vode, što je nešto više od 113,5 milijuna litara - bez da je u početku platio, piše Politico. Ogorčenje je počelo rasti prošle godine kada su stanovnici bogatog naselja Annelise Park u Fayettevilleu u Georgiji primijetili da im je tlak vode neuobičajeno nizak.



Kada je lokalna komunalna tvrtka provela istragu, službenici su otkrili dva industrijska vodovodna priključka koji su napajali kampus podatkovnog centra smještenog 30-ak kilometara južno od centra Atlante. Jedan vodovodni priključak je instaliran bez znanja komunalne tvrtke, a drugi nije bio povezan s računom tvrtke te stoga nije bio naplaćen.