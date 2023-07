Hoće li se u Njemačkoj uvesti 'siesta'? Ideja dobila podršku, no neki se ipak ne slažu

Prijedlog o uvođenju sieste u Njemačkoj koji su dali liječnici nailazi na veliko odobravanje udruženja koja okupljanju radnike. Podrška toj ideji je stigla od industrijskog sindikata IG BAU. "Naravno da moramo zaštititi zaposlenike koji moraju raditi vani na otvorenom po ovoj vrućini", rekao je predsjednik saveznog udruženja IG BAU-a Robert Feiger.

Savez njemačkih sindikata (DGB) pozitivno gleda na prijedlog, ali napominje: „Zaštita zaposlenika od vrućine odgovornost je poslodavca - a zaštita mora biti točno odgovarajuća za dotično radno mjesto", rekla je članica uprave DGB-a Anja Piel za Rheinische Post. "Dozvoliti da radno vrijeme bude tijekom hladnijih sati u danu je zamisliv instrument", dodala je Piel. U uredu je, kako je rekla, dio toga i učinkovita zaštita od sunca - "na primjer, da rolete noću ostanu podignute da zrak može strujati". Uklanjanje izvora topline kao što su tiskači i uređaji za fotokopiranje iz radnih prostora, ublažavanje pravila odijevanja i opskrba pićem također su od pomoći, kaže Piel, piše Deutsche Welle.

Zaštita na radnom mjestu, kako kaže Piel, već nudi dobre smjernice i istovremeno potrebnu fleksibilnost za individualna rješenja u tvrtkama. Međutim, budući da to ne provode svi poslodavci, "potrebno je više kontrola i više osoblja u službama koje se bave zaštitom na radu", zahtijeva Piel.

Pohvala ministra zdravstva

Ideju je pohvalio njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach: "Siesta tijekom vrućine sigurno nije loš prijedlog", napisao je na Twitteru. Međutim, SPD-ov političar u tom pitanju ne vidi potrebu za reakcijom politike. Poslodavci i zaposlenici to trebaju sami dogovoriti, smatra ministar zdravstva. Političar FDP-a zadužen za pitanja zdravstva Lars Lindemann također se izjasnio protiv političkog uplitanja.

Prijedlog je iznio predsjednik Udruge liječnica i liječnika u javnom zdravstvu BVÖGD, Johannes Niessen. "Ljudi nisu tako učinkoviti kao inače kad je jako vruće. Loš san bez hlađenja noću također dovodi do problema s koncentracijom", kaže Niessen. Složene radne zahtjeve stoga treba odgoditi za rane jutarnje sate, dodao je liječnik. "Uz to je potrebno dovoljno ventilatora i laganija odjeća čak i ako pravila odijevanja u uredu to ne dopuštaju", kaže Niessen.

Savez njemačkih udruženja poslodavaca (BDA) pokazao je otvorenost kada je riječ o ovom prijedlogu. Reforma zakona o radnom vremenu mogla bi pomoći "da se zaposlenicima pruži prilika da rade fleksibilnije", odgovorilo je udruženje na pitanje RND-a. "To također može uključivati ​​duže pauze za ručak ako operativni procesi to dopuštaju i ako se zaposlenik i poslodavac slažu", dodalo je udruženje. U isto vrijeme, BDA je naglasio da su poslodavci već dužni zaštititi svoje zaposlenike na visokim temperaturama - "oni ovu dužnost shvaćaju vrlo ozbiljno". Rad u zdravim uvjetima, kako navodi BDA, mora biti zajamčen i kada je u tvrtkama jako vruće.

S druge strane u Udruženju obiteljskih poduzetnika stigla je odbijenica kada je riječ o ovoj ideji. "U slučaju visokih temperatura, poslodavci se već propisima o zaštiti na radu pozivaju da poduzmu mjere kako bi osigurali podnošljive uvjete rada. Ne vidim potrebu za eventualnim zakonom propisanom uvođenjem sieste širom zemlje", rekla je predsjednica ovog udruženja Marie-Christine Ostermann u razgovoru za Rheinische Post.

„Modeli kao što su rad temeljen na povjerenju i fleksibilno radno vrijeme nude priliku u mnogim poslovima, gdje je to moguće u smislu radnog procesa, da se počne raditi rano tijekom vrućih dana kako bi se optimalno iskoristilo hladnije jutarnje sate. Sve to u skladu sa načelom: „Tko rano rani, dvije sreće grabi", poručila je Ostermann u razgovoru za Rheinische Post.

