Hoće li i Varga postati Bandićev 'žetončić'?

Sve su glasnija šuškanja da bi bivši SDP-ov ministar zdravlja i bivši saborski zastupnik te stranke Siniša Varga mogao biti dvanaesti zastupnik u saborskom klubu Milana Bandića. Glasine da Varga ide u Klub stranke rada i solidarnosti pojačale su se posebice nakon što je bivši ministar u Vladi Zorana Milanovića u petak navečer u Saboru podigao ruku za Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma koji je predložila vladajuća većina.

Prvo dizanje ruku

– Jasno je da sam glasao da i referendumske inicijative moraju imati transparentno financiranje, čemu se protivi Hrast, a po novom i Most. I SDP bi glasao za prijedlog da ima hrabrosti imati jasan stav – objasnio je Varga na svom Facebook profilu zbog čega je glasao za spomenuti zakon.

To je inače i Vargino prvo podizanje ruku za vladajući zakon otkako je prije nešto više od tjedan dana istupio iz SDP-a. U pismu vodstvu zagrebačkog SDP-a tada je nabrojio i svoje razloge za izlazak iz stranke, među kojima je bilo i ogorčenje što je mjesto na SDP-ovoj listi za EU izbore dobila bivša SDP-ovka Mirela Holy, ali i “grubi poraz na izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije”.

Varga je jučer tvrdio kako se neće priključiti klubu Milana Bandića ni bilo kojem drugom saborskom klubu te da ostaje nezavisni zastupnik, koji će i dalje glasati po svojoj savjesti i da će i dalje podržavati sve one zakone za koje smatra da su dobri za građane. Hoće li tako biti, brzo će se vidjeti. Do sada su svi oni bivši SDP-ovci koji su tvrdili isto, na kraju ipak završili kod Milana Bandića, od Zdravka Ronka do Milanke Opačić pa do Ane Komparić Devčić.

Neslužbene informacije kažu da se Vargi mjesto u Bandićevu saborskom klubu doista nudilo i da ga se već neko vrijeme nagovara da uđe u Bandićev klub. A znakovito je i da je sam Milan Bandić do sada više puta kazao kako očekuje da će njegov klub i dalje rasti, odnosno da ima u rukavu još nekoliko “žetončića”.

Zanimljivo, sve se događa i u trenutku kada SDSS glasnije nego ikad prijeti napuštanjem vladajuće koalicije za čiju većinu premijer Andrej Plenković definitivno može biti miran. Bio u njoj SDSS ili ne, upravo zahvaljujući Milanu Bandiću, iako mu nekakva rekonfiguracija saborske većine u koju bi sada uskočio Bandić pred izbore za EU parlament najmanje odgovara.

– No bez obzira na to, sada je jasnije nego ikad prije da Bandić ne može biti na vlasti u Zagrebu bez HDZ-a kao što ni HDZ bez Milana Bandića ne može nacionalno vladati – kaže politički analitičar Ivan Rimac.

Većina nije ugrožena

Isto tako, dodaje, eventualni rast kluba Milana Bandića koji bi sa Sinišom Vargom došao na dvanaest zastupnika definitivno smanjuje ucjenjivački potencijal i HNS-a i SDSS-a, odnosno Milorada Pupovca.

– Tu je još jedna stvar zanimljiva. Milorad Pupovac sada doista može, ako tako odluči, izići iz vladajuće koalicije bez bojazni koju je imao kod sklapanja te koalicije, a to je da će njihovo napuštanje ugroziti većinu, što su kao pripadnici manjina uvijek željeli izbjeći – kaže Rimac.

