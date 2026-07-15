Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUMMIT UKRAJINA-JUGOISTOČNA EUROPA

FOTO Plenković doputovao u Kijev: Ovo mu je šesti posjet Ukrajini od početka ruske agresije

Plenković Kijev
Foto: Vlada RH
1/9
VL
Autor
Hina
15.07.2026.
u 13:16

U fokusu sastanka na vrhu bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom

Premijer Andrej Plenković doputovao je u srijedu u svoj šesti posjet Kijevu od 2022. gdje će sudjelovati na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na 5. sastanku na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa, priopćila je vlada. Ovo je šesti posjet Plenkovića Ukrajini od početka ruske agresije u veljači 2022. godine, a u ukrajinskoj prijestolnici sastat će se i s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i s predsjednicom Moldove Maiom Sandu.

Prije početka samita Ukrajina - Jugoistočna Europa, lideri su na Ceremoniji cvijeća u Kijevu odali počast ukrajinskim vojnicima, braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu -svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji i obrani slobode Ukrajine te sigurnosti i demokratskih vrijednosti cijele Europe, navodi se u priopćenju. 

U fokusu sastanka na vrhu bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom. Vlada podsjeća da se zalaže za postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, uz puno poštovanje međunarodnog prava i pružanje čvrstih sigurnosnih jamstava u slučaju dogovora o primirju i prekidu vatre.

Hrvatska Ukrajini od početka pruža političku, vojnu, humanitarnu, razvojnu, energetsku i financijsku pomoć. Vlada je na sjednici prošlog tjedna donijela odluku o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu PURL, čime se nastavlja hrvatski doprinos međunarodnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti Ukrajine. Hrvatska s Ukrajinom dijeli i vlastita specifična znanja i iskustva iz Domovinskog rata, osobito u područjima humanitarnog razminiranja, skrbi o veteranima, procesuiranja ratnih zločina i mirne reintegracije okupiranih teritorija, dodaje se u priopćenju. 

Hrvatska je bila domaćin niza važnih međunarodnih konferencija vezanih uz Ukrajinu: prvog Parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, 3. sastanka na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa te Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja, čije će se drugo izdanje organizirati ove godine u Cavtatu, dodaje se u vladinu priopćenju.
Ključne riječi
Vlada Ukrajina Kijev Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Hrvatska ratna mornarica izvodi vježbu za vojni Mimohod 2025.
Video sadržaj
PROBNI RAD ŠEST MJESECI

Hrvatska vojska prima 300 novih vojnika i mornara: Objavljeni uvjeti natječaja

Posebni uvjeti za prijam su najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje ili osnovnoškolsko obrazovanje uz uvjet da do isteka prvoga ugovora o vojničkoj službi uz potporu MORH-a završi srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2026. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili temeljnog vojnog osposobljavanja, navodi se u priopćenju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!