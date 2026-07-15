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DOBILA KAZNENU PRIJAVU

Britanka u Dubrovniku mijenjala lažne novčanice za prave

Zagreb: Nakon tu?njave u kafi?u Dvojka policija radi uvi?aj
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.07.2026.
u 13:22

Nakon što je vidjela da je razmjena prošla bez sumnje, ubrzo se vratila te na isti način razmijenila još šest lažnih novčanica od 50 eura. Tako je ukupno 400 eura krivotvorenog novca zamijenila za isti iznos originalnih novčanica.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjom državljankom Velike Britanije koju sumnjiči za kazneno djelo krivotvorenja novca nakon što je u jednom dubrovačkom hotelu u opticaj stavila više lažnih novčanica od 50 eura. Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, osumnjičena je kao gošća hotela na recepciji najprije razmijenila dvije krivotvorene novčanice od 50 eura za originalne novčanice u apoenima od pet, deset i 20 eura.

Nakon što je vidjela da je razmjena prošla bez sumnje, ubrzo se vratila te na isti način razmijenila još šest lažnih novčanica od 50 eura. Tako je ukupno 400 eura krivotvorenog novca zamijenila za isti iznos originalnih novčanica. Policija je krivotvorene novčanice oduzela, a temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretražene su dvije hotelske sobe koje je koristila osumnjičena.

Tijekom pretrage pronađeno je još osam krivotvorenih novčanica u apoenima od 50 eura, koje su također oduzete. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 51-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu kasno sinoć predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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Ključne riječi
Novčanice Dubrovnik Britanka

Komentara 1

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rubinet
14:06 15.07.2026.

Zaigrala se vragolanka.

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