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Sinj za Alku zatrpan smećem?

FOTO Bulj kamionom punim smeća došao u Split, pred zgradu Županije

Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Autor
Slavica Vuković
15.07.2026.
u 13:41

Državni inspektorat u srijedu je zatvorio odlagalište otpada Mojanka u Sinju

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj kamionom punim otpada došao je pred zgradu Splitsko-dalmatisnke županije nakon što je Državni inspektorat ponovno donio rješenje o zatvaranju odlagališta Mojanka, na kojem otpad odlaže komunalna tvrtka Čistoća Cetinske krajine. Riječ je o zajedničkoj tvrtki gradova Sinja i Trilja te općina Dicmo, Hrvace i Otok, a Bulj upozorava da bi zbog zabrane odlaganja Sinj, uoči Dana Alke i blagdana Velike Gospe, mogao ostati zatrpan smećem.

Prosvjed je započeo konferencijom za novinare ispred ulaza u odlagalište Mojanka na kojem se 55 godina odlaže otpad. Bulj je poručio kako su posljedice odluke Državnog inspektorata i Vladine uredbe o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada izravna prijetnja građanima i radnicima, ističući da država kažnjava lokalne zajednice zbog vlastitih propusta. Podsjetio je kako je Ministarstvo još 2018. godine odlučilo da se Mojanka ne može zatvoriti prije puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, koji ni danas nije otvoren.

Nakon konferencije Bulj je kamionom za odvoz otpada krenuo prema Splitu s namjerom da ga ostavi ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije. Policija mu je, međutim, onemogućila prilaz pa je potom održao sastanak sa županom Blaženkom Bobanom.

Nakon sastanka Bulj je najavio da će donijeti odluku kojom će Mojanku izuzeti iz upravljanja Čistoće Cetinske krajine te omogućiti da se na odlagalište privremeno odlaže isključivo otpad s područja Sinja. - Htio sam ostaviti kamion s otpadom ispred Županije, ali je policija blokirala pristup. Donijet ću odluku da se na Mojanku odlaže samo otpad s područja grada Sinja jer ne smijem dopustiti da uoči Alke i Velike Gospe grad bude zatrpan smećem - rekao je Bulj.

Odgovarajući na Buljeve optužbe, župan Blaženko Boban rekao je kako je slična situacija postojala i prošle godine kada su bila zatvorena pojedina odlagališta. Ustvrdio je da je Grad Sinj tijekom proteklih godinu dana trebao dostaviti samo jedan dokument, bankovnu garanciju, kako bi dobio dozvolu za gospodarenje otpadom na svom području, ali to nije učinjeno.

- Potrebno je uložiti žalbu i uvjeren sam da će se problem vrlo brzo riješiti te da će Alka i Dani Velike Gospe proteći uredno i čisto. Mojanka, kao i brojna druga odlagališta u Hrvatskoj, godinama je funkcionirala temeljem privremenih rješenja jer Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici još nije otvoren - poručio je Boban. Dodao je kako bi, čak i da je Lećevica danas u funkciji, problem predstavljala vrlo niska razina odvajanja otpada na području Sinja, koja je najniža na podrućju cijele Županije.

FOTO Bulj kamionom punim smeća došao u Split, pred zgradu Županije
Split: Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao pred županiju
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Ključne riječi
splitsko dalmatinska županija Split Miro Bulj

Komentara 2

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Avatar MarkoHR
MarkoHR
13:51 15.07.2026.

Smeće smeću! Iskrena sućut građanima Sinja i okolice! Osjećm duboko susramlje, koga ste izabrali za gradonačelnika!

KL
Klarahrv
14:11 15.07.2026.

Tako nešto može napraviti samo Ćuprijaš.

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