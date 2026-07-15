Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEDAN EURO DANAS, NOVA PRILIKA ZA ŽIVOT SUTRA

Humanitarna akcija 'Dan 1 eura' pokazuje kako niti jedna donacija nije premala
VL
Autor
Večernji.hr
15.07.2026.
u 14:09

Prikupljena sredstva bit će raspodijeljena za pomoć trima osobama čije životne priče pokazuju koliko pravovremena pomoć može biti presudna.

Koliko danas vrijedi jedan euro? Mnogi će pomisliti da je riječ o iznosu koji ne može napraviti značajnu razliku. Upravo je suprotna poruka u središtu humanitarne akcije "Dan 1 eura", koju organiziraju Bruno Lerotić i Team Nenormalni. Vođena snažnom porukom "Mala gesta, velika promjena", akcija želi pokazati kako nijedna donacija nije premala te da upravo zajedništvo velikog broja malih donacija može nekome promijeniti život. Prikupljena sredstva bit će raspodijeljena za pomoć trima osobama čije životne priče pokazuju koliko pravovremena pomoć može biti presudna.

Među njima je dječak Bruno koji je nakon nesretnog skoka u more slomio kralježnicu i ostao nepokretan. Zahvaljujući dosadašnjoj pomoći već su mu financirana tri odlaska na intenzivne terapije, a svaki je donio vidljivo poboljšanje stanja. Do sada je ostvario gotovo 40% napretka, što dodatno potvrđuje kako nastavak terapija ima smisla i daje nadu da bi jednog dana ponovno mogao prohodati.

Pomoć će biti usmjerena i prema mladoj dami Nives, koja je uz podršku Teama Nenormalni već odlazila na robotske terapije hoda. Dosadašnji rezultati pokazali su gotovo 30% napretka u odnosu na stanje prije početka terapija. Upravo zato iznimno je važno da terapije budu redovite i da se ne prekidaju jer kontinuitet predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za daljnji oporavak i mogućnost samostalnog hoda.

Dio prikupljenih sredstava bit će namijenjen i obnovi kuće gospodina koji živi u teškim uvjetima te se istovremeno bori s mentalnim poteškoćama. Kuća u kojoj živi u izrazito je lošem stanju, a među najhitnijim radovima nalazi se obnova dotrajalih električnih instalacija zbog kojih je do sada doživio desetak strujnih udara, čime je njegova sigurnost svakodnevno ozbiljno ugrožena.

Odabrane priče povezuje činjenica da bi relativno mala financijska pomoć većeg broja osoba mogla donijeti velike i dugoročne promjene u životima ovih ljudi. Terapije koje pokazuju rezultate, mogućnost ponovnog hoda i siguran dom nisu nedostižni ciljevi kada se veliki broj naizgled malih donacija spoji u jednu zajedničku akciju. Upravo zato organizatori žele osvijestiti kako jedan euro, iako se često doživljava kao vrlo mali iznos, u stvarnosti može biti važan dio nečijeg oporavka, sigurnosti i prilike za dostojanstveniji život.

Ključne riječi
humanitarna akcija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Hrvatska ratna mornarica izvodi vježbu za vojni Mimohod 2025.
Video sadržaj
PROBNI RAD ŠEST MJESECI

Hrvatska vojska prima 300 novih vojnika i mornara: Objavljeni uvjeti natječaja

Posebni uvjeti za prijam su najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje ili osnovnoškolsko obrazovanje uz uvjet da do isteka prvoga ugovora o vojničkoj službi uz potporu MORH-a završi srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2026. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili temeljnog vojnog osposobljavanja, navodi se u priopćenju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!